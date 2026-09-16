Hace justo un año, el 19 de septiembre de 2025, Wednesday publicaron Bleeds, el disco que terminó de consolidarlos como una de las bandas de rock más celebradas de su generación. Ahora, para marcar el aniversario, la banda de Asheville no se conforma con una reedición simbólica: este viernes 18 de septiembre sale Bleeds Deluxe a través de Dead Oceans, una expansión de veinte pistas que añade dos demos nunca publicadas, seis remixes y dos versiones firmadas por otros artistas.

¿Qué trae la reedición?

La pieza central del anuncio es “June 2 (Early Version)”, una demo producida por Kenneth Blume, el mismo productor detrás de “We Might As Well Be Strangers”, el dueto de Weezer con Karly Hartzman que adelantó The Gold Album. La canción, ya disponible en streaming, arranca por el lado más contenido del sonido de Wednesday antes de desembocar en la distorsión que define a la banda. La segunda demo inédita, “Poison the Sound (Demo)”, completa el lote de material nunca escuchado y da una idea de cómo suenan las canciones de Hartzman antes de pasar por el estudio de Alex Farrar.

El resto de la expansión reparte Bleeds entre manos ajenas, y la selección no es casual. Avey Tare, mitad de Animal Collective, firma un remix de “Carolina Murder Suicide”; DJ Sabrina the Teenage DJ, conocida por convertir clásicos indie en edits de house lisérgico, reinterpreta “Elderberry Wine”; Fire-Toolz, con su cruce habitual de noise, vaporwave y metal, se encarga de “Bitter Everyday”; y el productor Andy Loebs remezcla “Reality TV Argument Bleeds”. A eso se suman dos versiones más cercanas al formato banda: Gouge Away, con su hardcore melódico, se atreven con “Wasp”, y el pedal steel Joe Harvey-Whyte firma su propia lectura, más instrumental, de “The Way Love Goes”.

¿Por qué revisitar “Bleeds” ahora?

Cuando lo presentó, Hartzman describió Bleeds como «the quintessential ‘Wednesday Creek Rock’ album» («el álbum quintaesencial del ‘Wednesday Creek Rock’»), heredero directo de Rat Saw God (2023), el disco que había disparado a la banda a la atención general. Grabado, como su predecesor, en Drop of Sun (Asheville) junto al productor Alex Farrar, colaborador habitual desde Twin Plagues, Bleeds retrataba el sur de Estados Unidos con la misma mezcla de curiosidad y confesión que ha hecho de Hartzman una de las letristas más comentadas de la escena indie, y terminó apareciendo en las listas de fin de año de The New Yorker, The New York Times, NPR, Rolling Stone, Pitchfork y Stereogum, entre otras.

La reedición llega, además, en plena actividad de la banda: Wednesday encadenan fechas por Sudamérica y México, conciertos como teloneros de Tyler Childers y arrancan a finales de octubre la gira conjunta con Mannequin Pussy bautizada Bitch Cabal Tour. Revisitar Bleeds ahora no es solo un gesto de aniversario ni un simple ejercicio de reedición fácil: ceder las canciones a nombres tan distintos entre sí, de Animal Collective al hardcore de Gouge Away, es también una forma de mostrar hasta dónde llega el disco que las llevó hasta aquí, mientras preparan el terreno para lo que venga después.

Tracklist de “Bleeds Deluxe”

“Reality TV Argument Bleeds”

“Townies”

“Wound Up Here (By Holdin On)”

“Elderberry Wine”

“Phish Pepsi”

“Candy Breath”

“The Way Love Goes”

“Pick Up That Knife”

“Wasp”

“Bitter Everyday”

“Carolina Murder Suicide”

“Gary’s II”

“Reality TV Argument Bleeds” (Andy Loebs Remix)

“The Way Love Goes” (Joe Harvey-Whyte Version)

“June 2” (Early Version)

“Elderberry Wine” (DJ Sabrina the Teenage DJ Remix)

“Carolina Murder Suicide” (Avey Tare Remix)

“Wasp” (Gouge Away Version)

“Poison the Sound” (Demo)

“Bitter Everyday” (Fire-Toolz Remix)

Wednesday: el diario colectivo de Asheville que se convirtió en referencia

Wednesday nació en 2017 como proyecto en solitario de Karly Hartzman, que grabó el debut yep definitely (2018) junto a Daniel Gorham antes de que el grupo creciera hasta convertirse en el quinteto que es hoy, con Jake “MJ” Lenderman a la guitarra, Xandy Chelmis al lap y pedal steel, Alan Miller a la batería y Ethan Baechtold al bajo. Desde Asheville, Carolina del Norte, su mezcla de shoegaze, noise rock y alt-country se ha construido siempre sobre las letras de Hartzman, retratos minuciosos y a menudo incómodos de la vida en el sur de Estados Unidos.

El grupo fue afinando esa fórmula disco a disco: I Was Trying to Describe You to Someone (2020), Twin Plagues (2021, el primero con Lenderman ya como miembro de pleno derecho) y el disco de versiones Mowing the Leaves Instead of Piling ‘em Up (2022), poco antes de fichar por Dead Oceans. Rat Saw God (2023) las convirtió en nombre habitual de las listas de mejores discos del año, y Bleeds (2025) terminó de cerrar el círculo como su disco más personal hasta la fecha. Un año después, esa es la razón por la que la banda ha decidido abrirlo de nuevo, esta vez con ayuda de otros artistas.

▶ “Bleeds Deluxe” — Wednesday | 18 de septiembre de 2026 | Dead Oceans

¿Qué remix del lote te llama más la atención: el house de DJ Sabrina, el ruido de Fire-Toolz o la vuelta hardcore de Gouge Away?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.