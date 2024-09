Weezer celebra 30 años con una edición especial de «The Blue Album»

Weezer ha anunciado una edición especial de su álbum debut The Blue Album para celebrar su 30 aniversario. Esta reedición, que saldrá el 1 de noviembre, incluirá 50 canciones, muchas de ellas inéditas. Entre las rarezas se encuentra la primera grabación conocida de Undone – The Sweater Song.

La caja de lujo estará disponible en formato digital, un set de tres discos y una super-deluxe que incluye cuatro LPs de vinilo, un disco de 10″ y otro de 7″. Además, la colección super-deluxe contará con notas de Karl Koch y fotos inéditas.

El lanzamiento coincide con el inicio de la gira “Voyage to the Blue Planet Tour”, que comenzará esta noche en Minnesota. La lista de canciones de la edición especial incluye versiones remasterizadas de clásicos como My Name Is Jonas, Buddy Holly y Say It Ain’t So, así como grabaciones en directo y demos de los primeros años de la banda.

Os dejamos con el tracklist de la reedición.

Tracklist de Weezer – Weezer 30 (Anniversary Super Deluxe)

01 My Name Is Jonas (2024 Remaster)

02 No One Else (2024 Remaster)

03 The World Has Turned and Left Me Here (2024 Remaster)

04 Buddy Holly (2024 Remaster)

05 Undone – The Sweater Song (2024 Remaster)

06 Surf Wax America (2024 Remaster)

07 Say It Ain’t So (2024 Remaster)

08 In the Garage (2024 Remaster)

09 Holiday (2024 Remaster)

10 Only in Dreams (2024 Remaster)

11 My Name Is Jonas (Live on BBC Evening Sessions – January 26, 1995)

12 In the Garage (Live on BBC Evening Sessions – January 26, 1995)

13 No One Else (Live on BBC Evening Sessions – January 26, 1995)

14 Surf Wax America (Live on BBC Evening Sessions – January 26, 1995)

15 Buddy Holly (Acoustic / Live at Greater London Radio – January 26, 1995)

16 Undone – The Sweater Song (Acoustic / Live at Greater London Radio – January 26, 1995)