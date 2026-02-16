Weezer celebra su 34º aniversario con una reedición muy especial de sus discos en color

Treinta y cuatro años después de su formación, Weezer vuelve a demostrar que pocas bandas saben jugar con su propio legado con tanta naturalidad. Para celebrar este aniversario, el grupo liderado por Rivers Cuomo ha anunciado la reedición en vinilo de todos sus álbumes “de colores”, reunidos por primera vez en un único box set que, además, funciona como libro para colorear. Sí, has leído bien: un coloring book musical pensado para fans veteranos y nuevas generaciones que siguen descubriendo su universo pop‑rock.

El lanzamiento incluye seis LPs: The Blue Album (1994), The Green Album (2001), The Red Album (2008), The White Album (2016), The Black Album (2019) y The Teal Album (2019). Cada uno llega en vinilo coloreado y acompañado por 72 ilustraciones originales del artista Alec Longstreth, además de seis rotuladores —uno de ellos “mágico”, capaz de revelar detalles ocultos en las portadas—. La edición estándar ya se puede reservar, mientras que la versión deluxe, limitada a solo 100 copias, añade una mochila de Weezer y una litografía firmada. Los envíos comenzarán el 10 de abril en EE. UU. y el 26 de junio en Europa y Reino Unido.

Este anuncio llega apenas unas semanas después de que la banda confirmara otro lanzamiento jugoso para coleccionistas: 1192, un álbum inédito compuesto por demos y rarezas grabadas en noviembre de 1992, recién rescatado por el bajista original Matt Sharp. El disco, que incluye versiones tempranas de clásicos como “Say It Ain’t So” y “Undone (The Sweater Song)”, verá la luz en el Record Store Day 2026 con una tirada limitada a 3.000 copias.

La reedición de los discos en color no solo apela a la nostalgia, sino que también refuerza la relevancia continua de Weezer en la cultura pop. Medios como Rolling Stone y Stereogum han destacado en los últimos años cómo la banda ha sabido reinventarse sin perder su identidad, alternando entre la ironía power‑pop, el rock alternativo y experimentos más recientes que han dividido a la crítica pero mantenido viva la conversación. En un panorama donde muchas bandas de los 90 viven de giras de nostalgia, Weezer sigue generando material nuevo, reeditando su archivo con mimo y manteniendo una relación muy activa con su comunidad de fans.

Weezer: Tres décadas de himnos, reinvenciones y discos de colores

Weezer es una de las bandas más singulares surgidas del rock alternativo de los 90. Formados en Los Ángeles en 1992 por Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Matt Sharp y Jason Cropper, debutaron dos años después con The Blue Album, un disco que no tardó en convertirse en un clásico moderno gracias a canciones como “Buddy Holly”, “Say It Ain’t So” o “Undone (The Sweater Song)”. Su mezcla de melodías irresistibles, guitarras potentes y un sentido del humor muy particular los situó rápidamente como una anomalía encantadora dentro del auge del grunge. Tras la marcha de Cropper y el ascenso creativo de Cuomo, la banda publicó Pinkerton (1996), un álbum inicialmente incomprendido pero hoy considerado uno de los trabajos más influyentes del indie‑rock contemporáneo, reivindicado por medios especializados por su vulnerabilidad y crudeza emocional.

A partir de los 2000, Weezer entró en una etapa de reinvención constante. Con The Green Album (2001) recuperaron el brillo pop y la inmediatez, mientras que Maladroit (2002) exploró un sonido más duro y técnico. La banda continuó alternando estilos en discos como Make Believe (2005), The Red Album (2008) o Hurley (2010), siempre manteniendo un pie en la cultura mainstream y otro en la escena alternativa. Ya en la última década, sorprendieron con The White Album (2016), uno de sus trabajos más celebrados, y con experimentos como The Black Album (2019) o el recopilatorio de versiones The Teal Album (2019). Más recientemente, su ambicioso proyecto SZNZ (2022), dividido en cuatro EPs temáticos, demostró que la banda sigue dispuesta a jugar con formatos y conceptos sin perder su esencia. Tres décadas después, Weezer continúa siendo una referencia para nuevas generaciones de músicos y un ejemplo de cómo una banda puede evolucionar sin renunciar a su personalidad.

