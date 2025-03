Reencuentro épico: R.E.M. reaparece en su ciudad natal con «Pretty Persuasion»

En una inesperada y emotiva aparición, R.E.M. volvió a reunirse en la noche del 27 de febrero durante un concierto tributo en su ciudad natal de Athens, Georgia, para interpretar Pretty Persuasion. La icónica banda, compuesta por Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck y Mike Mills, sorprendió a los asistentes del 40 Watt Club, uniéndose al actor Michael Shannon y al músico Jason Narducy en su gira actual, que celebra el debut clásico de 1983, Murmur.

El evento marcó un hito significativo, ya que fue la primera vez en un año que los miembros de R.E.M. se reunieron para actuar juntos. En esta ocasión, el cuarteto no solo interpretó Pretty Persuasion, sino que también colaboraron en versiones de Femme Fatale y There She Goes Again de The Velvet Underground junto al guitarrista Lenny Kaye de Patti Smith. Para cerrar la noche, el comediante Dave Hill se unió a la banda en una versión lenta de Toys In The Attic de Aerosmith.

Los fanáticos de R.E.M. recordarán su actuación sorpresa de Losing My Religion tras su inducción al Salón de la Fama de los Compositores en junio del año pasado, la primera vez que tocaron juntos públicamente desde su separación en 2011. Aunque el grupo dejó claro en una entrevista con CBS que no planean una reunión permanente, estas apariciones esporádicas continúan emocionando a sus seguidores.

El legado de R.E.M.: Un viaje por su carrera y discografía

Formada en 1980 en Atenas, Georgia, R.E.M. revolucionó el panorama musical con su distintivo sonido. Compuesta por Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck y Mike Mills, la banda debutó con el EP Chronic Town en 1982. Su primer álbum, Murmur, lanzado en 1983, recibió aclamación crítica y les valió un lugar en la escena alternativa.

A lo largo de los años 80, R.E.M. continuó lanzando discos que definieron su estilo, como Reckoning, Fables of the Reconstruction y Lifes Rich Pageant. Sin embargo, fue su quinto álbum, Document (1987), el que los catapultó a la fama con éxitos como The One I Love. En los años 90, R.E.M. alcanzó su mayor éxito comercial con álbumes como Out of Time, que incluía el icónico sencillo Losing My Religion, y Automatic for the People, con éxitos como Everybody Hurts.

Bill Berry dejó la banda en 1997, pero Stipe, Buck y Mills continuaron como trío, lanzando álbumes como Up y Reveal. En 2007, la banda lanzó Accelerate, regresando a un sonido más rockero. Finalmente, en 2011, R.E.M. anunció su separación tras 31 años de carrera y 15 álbumes de estudio.

El legado de R.E.M. en la música alternativa es innegable. Sus letras introspectivas, innovadoras melodías y compromiso con temas sociales y políticos los han convertido en una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

