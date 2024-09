Refused se separan y anuncian edición especial de «The Shape Of Punk To Come»

La banda sueca de punk Refused ha anunciado su separación definitiva y la edición del 25º aniversario de su icónico álbum The Shape Of Punk To Come. La noticia llega tras una serie de eventos que incluyeron la cancelación de su actuación en el Rosendal Garden Party debido a un ataque al corazón sufrido por el vocalista Dennis Lyxzén. A pesar de la separación, la banda ha confirmado una gira de despedida por Norteamérica en 2025, con fechas en ciudades como Brooklyn, Toronto, Chicago y Los Ángeles.

El álbum de aniversario incluirá una edición limitada de 2000 copias con tres LPs en vinilo de colores, demos inéditos y versiones alternativas de canciones. Además, se lanzará un álbum tributo titulado The Shape Of Punk To Come Obliterated, con versiones y remixes de bandas como Quicksand, IDLES y Touche Amore. Los miembros de Refused han expresado su gratitud y nostalgia por los años de carrera, destacando la creatividad y el impacto que tuvieron en la escena punk.

La banda, que se formó en 1992 y se separó inicialmente en 1998, había vuelto a reunirse en 2012, lanzando nuevos álbumes y realizando giras hasta 2024. La edición especial y la gira de despedida marcan el cierre de un capítulo significativo en la historia del punk.