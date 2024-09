¿Regresará Alan White a Oasis para la gira de 2025?

El ex-batería de Oasis, Alan White, ha generado especulaciones sobre su participación en la gira de reunión de la banda en 2025 tras publicar una imagen de su batería con el diseño de la bandera del Reino Unido, característico de su época en Oasis.

La gira, anunciada el 27 de agosto, marcará la primera vez en 16 años que los hermanos Liam y Noel Gallagher tocarán juntos en el escenario. Se han programado 17 fechas en el Reino Unido e Irlanda para el próximo verano, incluyendo lugares emblemáticos como el estadio de Wembley en Londres y Heaton Park en Manchester.

Aunque se ha confirmado la participación del cofundador Paul ‘Bonehead’ Arthurs, no está nada claro que otros miembros originales de Oasis se unan a la gira. En su lugar, se había comentado que serían los compañeros de Noel Gallagher en los High Flying Birds quienes podrían acompañar a los Gallagher.

En lo que respecta al antedecesor de Alan White a la batería, Tony McCarroll, quien se encargó de dicho instrumento en los comienzos de la banda, incluyendo el Definitely Maybe que acaba de cumplir 30 años, ya ha insinuado que no participará en la gira, expresando su felicidad por los fans y la banda, pero mencionando que no ha sido contactado.

Las entradas para los conciertos salieron a la venta el 31 de agosto, y la demanda fue tan alta que causó problemas en el sitio web de Ticketmaster. Se espera que la gira genere alrededor de 400 millones de libras y sea uno de los principales y más comentados acontecimientos musicales y culturales del próximo año.