Regreso triunfal: Oasis aspira al número uno tras 31 años

Oasis está en camino de alcanzar el número uno en las listas con su sencillo Whatever después de 31 años de su lanzamiento original. El sencillo independiente, lanzado por primera vez en diciembre de 1994, ha sido reeditado en vinilo con salpicaduras rosa y azul, presentando audio remasterizado y el B-side (It’s Good) To Be Free. Actualmente, la competencia es feroz, con Kendrick Lamar y su tema Not Like Us en el segundo puesto y Chappell Roan con Pink Pony Club en el tercer lugar, según la Official Charts Company.

La reedición de Whatever es solo una de las muchas actividades que celebran el retorno de Oasis. Este año también marca el 25 aniversario de su cuarto álbum Standing On The Shoulder Of Giants, y una esperada gira de regreso que llevará a la banda por el Reino Unido, Irlanda y América del Norte, entre otros lugares.

El resurgimiento de Whatever subraya la duradera influencia de Oasis en la música contemporánea, recordándonos el poder intemporal de los clásicos.

Oasis: La evolución de un gigante del britpop

Oasis surgió en la escena musical a principios de los años 90 como una de las bandas más influyentes del britpop. Formada en Mánchester en 1991 por los hermanos Liam y Noel Gallagher, la banda rápidamente se ganó una legión de seguidores con su energía cruda y letras sinceras. Su álbum debut, Definitely Maybe (1994), fue un éxito rotundo, estableciendo a Oasis como una fuerza a tener en cuenta. Canciones como Live Forever y Supersonic se convirtieron en himnos generacionales.

En 1995, lanzaron su segundo álbum, (What’s The Story) Morning Glory?, que consolidó su estatus con éxitos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger. Este álbum no solo dominó las listas, sino que también se convirtió en un ícono cultural de la década. A lo largo de los años, Oasis lanzó varios álbumes más, entre ellos Be Here Now (1997), Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Don’t Believe the Truth (2005), cada uno marcando diferentes fases en su evolución artística.

La banda se separó en 2009 después de una serie de conflictos internos, pero su legado perdura. Han vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y continúan influenciando a nuevas generaciones de músicos. La reedición de Whatever y su próxima gira de reunión subrayan la atemporalidad de su música.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.