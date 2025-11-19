Reino Unido prepara la prohibición de la reventa de entradas con ánimo de lucro

El Reino Unido está a punto de dar un golpe de efecto en la industria del directo: la reventa de entradas por encima de su valor nominal será ilegal. La medida, que se anunciará esta semana, responde a la promesa electoral del Partido Laborista en 2024 y busca frenar las prácticas abusivas de los llamados “touts” o revendedores. Según lo adelantado por Pitchfork, las plataformas podrán seguir aplicando comisiones de servicio, pero estas estarán reguladas por límites claros. Eso sí, el polémico sistema de precios dinámicos de empresas como Ticketmaster, que ajusta el coste de las entradas en función de la demanda, no se verá afectado.

La presión para que el gobierno actúe no viene solo de los fans: una alianza de artistas y colectivos de consumidores, entre ellos Radiohead, Robert Smith, PJ Harvey y Dua Lipa, ha exigido al primer ministro Keir Starmer que cumpla con la promesa y proteja a los seguidores de la especulación. En su comunicado, denunciaron que el mercado secundario “sirve a los intereses de los revendedores y bloquea el acceso de los verdaderos fans a la música, el teatro y el deporte que aman”.

Las plataformas de reventa como StubHub y Viagogo han advertido que los topes de precio podrían empujar a compradores y vendedores hacia sitios no regulados, aumentando el riesgo de fraude. Sin embargo, la medida refleja un cambio de paradigma: la música en directo se ha convertido en un lujo inaccesible para muchos, y la presión social por democratizar el acceso es cada vez más fuerte. Y es que es evidente que la continua escalada de precios en giras de artistas como Taylor Swift o Coldplay ha puesto el debate en el centro de la conversación global.

En definitiva, el Reino Unido se prepara para un experimento legislativo que podría marcar un precedente internacional. Si funciona, otros países podrían seguir el ejemplo y poner freno a un mercado secundario que, hasta ahora, parecía imparable.

