Chino Moreno reimagina «Warsong» de The Cure con un giro distópico y oscuro

El vocalista de Deftones, Chino Moreno, ha dejado su huella en el universo gótico de The Cure con una remezcla poderosa y evocadora de Warsong, uno de los temas destacados del aclamado álbum Songs Of A Lost World (2024). Esta versión forma parte de Mixes Of A Lost World, una ambiciosa colección de remezclas que estará disponible el 13 de junio a través de Fiction/Capitol Records. El proyecto, concebido por Robert Smith, líder de The Cure, reúne a artistas como Four Tet, Mogwai, Orbital y Paul Oakenfold, pero la contribución de Moreno ha generado un revuelo particular por su enfoque único.

La remezcla de Warsong transforma la atmósfera melancólica y densa del original en una experiencia más cruda y mecánica, descrita como “fría y distópica”. Moreno despoja las capas de la versión de Songs Of A Lost World para inyectarle un carácter más siniestro, con un sonido que resuena con la intensidad emocional que caracteriza su trabajo con Deftones. En sus propias palabras, eligió Warsong por ser “una de esas piezas musicales lentas y melancólicas que siempre me han atraído de la música de The Cure”. El resultado es un tema que mantiene el encanto etéreo del original, pero lo lleva a un terreno más áspero, con texturas electrónicas y un pulso industrial que intensifican su impacto.

Esta colaboración no es la primera entre Moreno y The Cure. En 2020, Robert Smith participó en una remezcla de Teenager para el álbum de remezclas de Deftones, Black Stallion, y previamente colaboró con ††† (Crosses), el proyecto paralelo de Moreno, en Girls Float + Boys Cry. La remezcla de Warsong llega en un momento álgido para Moreno, quien está de gira con Deftones junto a The Mars Volta y prepara un nuevo álbum para 2025. La colección Mixes Of A Lost World donará parte de sus ingresos a War Child UK, añadiendo un propósito benéfico al proyecto. Con esta remezcla, Chino Moreno demuestra una vez más su habilidad para fusionar lo introspectivo con lo visceral, ofreciendo una nueva perspectiva a un clásico moderno de The Cure.

El legado eterno de The Cure: Cuatro décadas de reinvención gótica

Desde su formación en Crawley, Inglaterra, en 1978, The Cure, liderada por el carismático Robert Smith, ha definido el rock gótico y el post-punk con una carrera que abarca más de cuatro décadas. Su debut, Three Imaginary Boys (1979), marcó el inicio de una discografía que incluye clásicos como Pornography (1982), Disintegration (1989) y Wish (1992), con éxitos como Boys Don’t Cry, Just Like Heaven y Friday I’m In Love.

Con 13 álbumes de estudio, el más reciente, Songs Of A Lost World (2024), fue su primer lanzamiento en 16 años y recibió aclamación por su intensidad emocional. The Cure ha vendido más de 30 millones de discos, influenciando generaciones con su estética única y letras introspectivas. Su trayectoria actual incluye colaboraciones con artistas como Chino Moreno y proyectos como Mixes Of A Lost World (2025), que reafirman su relevancia. La banda sigue activa, con planes de nuevas grabaciones y giras.

