English Teacher se lanza a la remezcla con una alineación de lujo

La banda británica English Teacher, ganadora del Mercury Prize 2024, acaba de anunciar This Could Be A Remix Album, una reinterpretación completa de su aclamado debut This Could Be Texas. El nuevo trabajo, que verá la luz este viernes 10 de octubre a través de Island Records, reúne 13 remixes firmados por una selección de artistas que definen el pulso actual de la música alternativa y electrónica. Entre los colaboradores destacan los DJs de Fontaines D.C., Working Men’s Club, Sherelle, Daniel Avery, Water From Your Eyes, Baxter Dury, Matt Maltese y Max Cooper, entre otros.

La propuesta no es solo una colección de remezclas: es una celebración del impacto que tuvo This Could Be Texas en la escena británica. El álbum original no solo recibió cinco estrellas de NME, sino que se posicionó en el número tres de su lista de los mejores discos de 2024 y su tema Albert Road fue elegido como la sexta mejor canción del año. La vocalista Lily Fontaine expresó su sorpresa al ganar el Mercury Prize, agradeciendo incluso a su madre por haber diseñado el arte del disco. El grupo también fue nominado a Mejor Artista Nuevo en los BRIT Awards 2025 y ha insinuado que ya están trabajando en nuevo material, con temas como Billboards presentados en directo durante su última gira.

La salida de This Could Be A Remix Album coincide con el inicio de su mayor gira por Reino Unido hasta la fecha, con fechas agotadas en Londres, Manchester y Leeds. Además, el lanzamiento se alinea con su participación en el evento benéfico Day Of The Girl en Liverpool, en apoyo a War Child UK. Este álbum no solo amplía el universo sonoro de English Teacher, sino que refuerza su posición como una de las bandas más estimulantes del indie británico actual.

Tracklist de English Teacher – This Could Be A Remix Album

1. ‘Albatross’ (Bug Teeth Remix)

2. ‘The World’s Biggest Paving Slab’ (Daniel Avery Remix)

3. ‘Broken Biscuits’ (Lewis Whiting Remix)

4. ‘I’m Not Crying, You’re Crying’ (Water From Your Eyes Remix)

5. ‘Mastermind Specialism’ (Sherelle’s 160 Steps To Enlightenment Mix)

6. ‘This Could Be Texas’ (Baxter Dury Remix)

7. ‘Not Everybody Gets To Go To Space’ (Working Men’s Club Remix)

8. ‘R&B’ (Max Cooper Remix)

9. ‘Nearly Daffodils’ (Matt Maltese Rework)

10. ‘Best Tears Of Your Life’ (FDC DJs Remix)

11. ‘You Blister My Paint’ (Silver Gore Remix)

12. ‘Sideboob’ (TAAHLIAHRemix)

13. ‘Albert Road’ (Blossom Calderone Rework)

De Leeds al Mercury Prize: el ascenso firme de English Teacher

English Teacher nació en Leeds como una propuesta que combinaba post-punk, spoken word y una sensibilidad lírica aguda. Formada por Lily Fontaine (voz), Douglas Frost (batería), Nicholas Eden (bajo) y Lewis Whiting (guitarra), la banda comenzó a llamar la atención con sus primeros sencillos como R&B y The World’s Biggest Paving Slab, que ya mostraban una mezcla de crítica social y humor ácido. Su debut This Could Be Texas, lanzado en 2024, consolidó su estilo con una producción pulida y letras que exploraban la identidad, la clase y la alienación contemporánea.

El reconocimiento llegó rápido: tras su lanzamiento, This Could Be Texas ganó el Mercury Prize, superando a artistas como Charli XCX, CMAT y Beth Gibbons. La banda aprovechó el impulso para girar junto a IDLES y Fontaines D.C., y para presentar nuevas canciones como Billboards, que anticipan una evolución sonora más ambiciosa. El remix álbum This Could Be A Remix Album no solo reimagina su debut, sino que lo expande con colaboraciones que cruzan géneros y escenas. Con remezclas que van del techno de Daniel Avery al pop experimental de Water From Your Eyes, el proyecto reafirma la versatilidad de English Teacher y su capacidad para dialogar con lo mejor del panorama musical actual. Si su primer disco fue una carta de presentación brillante, este nuevo lanzamiento es una declaración de permanencia.

