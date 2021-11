Escucha el remix que DJ Koze ha hecho de «Tjomme» de José González

Artista

José González

¿Por qué es noticia?

José González lanzó recientemente su cuarto álbum de estudio y el primero en más de seis años, Local Valley, y ayer compartió un remix de DJ Koze del tema destacado del álbum Tjomme.

Sobre la remezcla

No es la primera vez que la pareja colabora, ya que José apareció en el espectacular álbum de 2018 de DJ Koze, Knock Knock, concretamente en la canción Music On My Teeth, que parece reelaborada en Local Valley como el cierre del álbum.

Hablando de la canción, DJ Koze dice: «»Traté de transformar el alma de esta canción en la pista de baile. Una pista de baile sin presión ni ansiedad. Una pista de baile en la que me encantaría perderme con los ojos muy cerrados».

José González – Tjomme (DJ Koze Remix)

Sobre José González

Aunque sus canciones han sonado en campañas de publicidad y programas de televisión, y algunos artistas de renombre le han regalado elogios, José González es el mismo que en sus inicios. Pese al éxito y el reconocimiento, el cantautor sueco de padres argentinos sigue enamorándonos con su folk crepuscular, cálido y contenido, muy alejado de las superproducciones, los excesos y las concesiones a la industria musical. Esta lista, con sus maravillosas canciones como intachable carta de presentación, puede convertirse en tu mejor elección para disfrutar de las tardes melancólicas.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

