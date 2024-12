IDLES y Danny Brown: Una colaboración explosiva en el remix de «POP POP POP»

IDLES ha lanzado una remix de su canción POP POP POP en colaboración con el rapero estadounidense Danny Brown. Esta nueva versión, que debutó en Glastonbury 2024, ya está disponible para los fans.

POP POP POP, una de las canciones más destacadas de su quinto álbum de estudio Tangk, adquiere una nueva dimensión con esta colaboración con Danny Brown, combinando el estilo punk de IDLES con el rap distintivo de Brown.

El remix comienza con un verso de Danny Brown sobre un ritmo de batería entrecortado, una línea de bajo sintética y teclas inquietantes, antes de que el vocalista de IDLES, Joe Talbot, entre en escena. La colaboración se presentó por primera vez en vivo durante el set principal de IDLES en el escenario Other Stage de Glastonbury 2024, donde la energía y la química entre los artistas fueron palpables.

IDLES ha sido nominado a tres premios Grammy para la próxima ceremonia: Mejor Álbum de Rock (Tangk), Mejor Canción de Rock y Mejor Interpretación de Rock (Gift Horse). A pesar de su éxito, Talbot ha expresado que, aunque están agradecidos por las nominaciones, buscar validación en los premios puede ser «tóxico».

IDLES, originarios de Bristol, han sido una fuerza dominante en la escena del punk rock desde su formación. Con álbumes como Joy as an Act of Resistance y Ultra Mono, han ganado reconocimiento por su sonido visceral y sus letras comprometidas. Danny Brown, por su parte, es conocido por su estilo único y su capacidad para fusionar géneros, con álbumes aclamados como Atrocity Exhibition y uknowhatimsayin¿.

El nuevo remix de POP POP POP de IDLES con Danny Brown no solo revitaliza la canción, sino que también muestra la capacidad de ambos artistas para innovar y colaborar.