Kelela nos invita a explorar su universo sonoro con un álbum de remixes

La cantante estadounidense de ascendencia etíope Kelela ha sorprendido a sus fans con el anuncio de un álbum de remixes de su aclamado segundo disco, Raven, que salió a la luz en febrero de este año. El primer adelanto de este proyecto es el remix de Contact, realizado por la productora británica Karen Nyame KG, que viene acompañado por un vídeo corto dirigido por Yasser Abubeker, en el que aparece bailando y cantando en un club nocturno.

Kelela ha explicado que los remixes son una parte esencial de su proceso creativo y que a veces crea canciones originales solo para poder experimentar con ellos después. Ha dicho que le encanta explorar las diferentes posibilidades que le ofrece su música y que el remix de Contact es uno de sus favoritos, porque le parece muy sexy y le provoca seducir a alguien en la pista de baile.

El álbum Rave:N, the Remixes aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada, pero promete ser una experiencia única para los amantes de la música alternativa y vanguardista. Kelela anunció el sucesor de Take Me Apart a finales del año pasado y desde entonces ha estado promocionando su trabajo con actuaciones en programas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En febrero, también hizo una versión de Like a Tattoo de Sade para una serie de Amazon Music, demostrando su versatilidad y talento vocal.