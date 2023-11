Manic Street Preachers y Steven Wilson se unen en un remix de «Economies of Scale»

Manic Street Preachers, la legendaria banda de rock galés, y Steven Wilson, el prolífico músico británico conocido por su trabajo con Porcupine Tree y su exitosa carrera en solitario, han colaborado en un nuevo remix.

La canción que han remezclado es Economies of Scale, un tema original de Wilson que forma parte de su último álbum, The Harmony Codex, publicado el pasado mes de septiembre. El remix de los Manics le da un toque más orgánico y melódico, con guitarras acústicas, teclados y coros que contrastan con la electrónica y el minimalismo de la versión original.

El líder de los Manics, James Dean Bradfield, ha explicado que la canción le recordó a la época de The Police y a la banda sonora de Rumblefish, la película de Francis Ford Coppola. También ha mencionado el álbum Synchronicity de The Police y las canciones Walking in Your Footsteps y Murder by Numbers como influencias e inspiración para el remix.

Por su parte, Wilson ha agradecido a los Manics su colaboración y ha elogiado su capacidad de reinvención y experimentación, al mismo tiempo que ha afirmado que le gusta mucho el resultado y que espera que sus fans lo disfruten tanto como él.

El remix de Economies of Scale ya está disponible en las principales plataformas digitales y se puede escuchar aquí: