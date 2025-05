R.E.M. celebra la libertad con el remix “Radio Free Europe 2025” de Jacknife Lee

La legendaria banda R.E.M. ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de Radio Free Europe 2025, un remix inédito de su icónico sencillo de 1981, reimaginado por el productor Jacknife Lee. Estrenado el 30 de abril de 2025, este proyecto rinde homenaje a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), la organización que desde 1950 promueve la libertad de prensa en regiones donde la censura prevalece. Disponible a través de Craft Recordings, el remix forma parte de una colección digital que incluye Radio Free Dub (remezcla de Mitch Easter de 1981), la versión original de Radio Free Europe, Sitting Still y White Tornado.

El remix de Jacknife Lee, conocido por su trabajo con U2 y The Killers, moderniza la energía cruda del tema original, manteniendo su esencia jangle-pop mientras incorpora texturas electrónicas y una producción más pulida. Según Michael Stipe, vocalista de R.E.M., la canción sigue siendo un símbolo de resistencia y verdad, valores que resuenan con la misión de RFE/RL de combatir la desinformación en países como Rusia, Ucrania e Irán. “Es un honor asociar nuestro trabajo con una organización que lleva 75 años luchando por la libertad de expresión”, afirmó Stipe en un comunicado. La banda también destacó la relevancia del mensaje de RFE/RL en un contexto global donde la libertad de prensa está bajo amenaza.

El lanzamiento coincide con el 44º aniversario de Radio Free Europe, el primer sencillo de R.E.M., que marcó su debut y los catapultó como pioneros del rock alternativo. La colección digital, con una duración total de 15:40 minutos, está disponible en formatos de alta calidad como 24bit-96kHz FLAC, ofreciendo una experiencia inmersiva para los fans. Este proyecto no solo celebra el legado de R.E.M., sino que también subraya su compromiso con causas sociales, conectando su música con un mensaje de esperanza y resistencia. Radio Free Europe 2025 es una prueba de que el espíritu rebelde de la banda sigue vigente, llevando su influencia a las nuevas generaciones en un mundo que aún lucha por la verdad.

El impacto imborrable de R.E.M. en el rock alternativo

Formada en Athens, Georgia, en 1980, R.E.M., liderada por Michael Stipe (voz), Peter Buck (guitarra), Mike Mills (bajo) y Bill Berry (batería, hasta 1997), revolucionó la música con su fusión de jangle-pop, post-punk y letras poéticas. Su debut, Murmur (1983), con el icónico Radio Free Europe, los estableció como pioneros del rock alternativo. Discos como Document (1987), con The One I Love, y Out of Time (1991), con Losing My Religion, los llevaron a la cima mundial. Con 15 álbumes de estudio, incluyendo Automatic for the People (1992) y New Adventures in Hi-Fi (1996), vendieron más de 85 millones de discos. Tras disolverse en 2011, R.E.M. ha seguido influenciando con reediciones, proyectos como Radio Free Europe 2025, y su compromiso con causas sociales. Su legado perdura como un faro de autenticidad y creatividad.

