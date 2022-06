Remezcla: Tame Impala – «Edge of Reality» (original de Elvis Presley)

La película basada en la vida de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann llega hoy por fin a los cines, y la banda sonora nos ha ido dejando pequeñas joyas muy destacables. Por ejemplo, hoy podemos escuchar la remezcla que ha hecho Tame Impala del tema Edge of Reality, contando con voces del propio Kevin Parker.

La banda sonora, que también sale a la venta hoy, incluye colaboraciones destacables como Kacey Musgraves (Can’t Help Falling in Love), Doja Cat (Vegas) o Eminem y CeeLo Green (The King and I).

¿Qué os ha parecido?

Sobre Tame Impala

Formado en Perth en 1999, Tame Impala es un proyecto del multi-instrumentista australiano Kevin Parker. Su álbum debut Innerspeaker (2010) atrajo la atención de la crítica y el público gracias a un sonido psicodélico claramente inspirado por los años sesenta, sin por ello parecerse al de ningún artista específico del período. El aún más extraño Lonerism (2012) obtuvo un éxito global incluso mayor. A la vez que la banda llenaba estadios en todo el mundo, Parker se iba convirtiendo en un muy requerido colaborador de estrellas como Kanye, Travis Scott o Mark Ronson. Los sucesivos discos del grupo, los excelentes Currents (2015) y The Slow Rush (2020), evidenciarían un marcado viraje hacia un sonido más pop, con influencias de la música disco.

Fuente: Apple Music

Discografía de Tame Impala

Innerspeaker (2010)

Lonerism (2012)

Currents (2015)

The Slow Rush (2020)

