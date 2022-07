Remezcla: Zahara & PRETTY PRETTY 2000 – «RAMONA (REPUTA)»

Aún falta de unas semanas para la publicación de REPUTA ya podemos escuchar un nuevo adelanto de este disco en el que Zahara ha invitado a artistas a los que admira a reversionar algunas de las canciones de PUTA.

En esta ocasión PRETTY PRETTY 2000 hace suya esta nueva versión de RAMONA, llevando a Zahara a un lugar totalmente inesperado: un reggaeton que combina el spoken word de la canción original con las nuevas rimas de PP2000.

Este misterioso artista, cuyo proyecto nace entre Babilonia y Alejandría, es responsable del perreo en los clubs de moda del país. En sus sesiones hay espacio para el ball room, la música electrónica, el dembow o el trap.

Con estas palabras explica Pretty Pretty 2000 el proceso de creación de la canción: «Me gusta transformar cosas, y la idea de reconstruir un tema indie-pop y llevarlo al Neo-perreo es una idea que me encantó desde el principio. Por este motivo busqué una canción que fuera hablada, que casi no tuvieras armonías con la voz, y me decidí por RAMONA. A nivel de producción fue muy laborioso, en realidad construí el tema prácticamente desde cero, quedándome únicamente con algunos trozos de la voz, sampleando algunas palabras y loopeando otras. También rehice las lyrics para que pudieran encajar en el nuevo vibe de la canción, pero sin lugar a dudas estoy muy orgulloso y contento con el resultado».

RAMONA (REPUTA) forma parte del disco que verá la luz el próximo 23 de septiembre. Una reinterpretación del ya icónico PUTA en el cual Zahara ha invitado a artistas a los que admira a versionar o crear nuevas canciones inspiradas en las originales. Un disco que cuenta con la participación de Alizzz, Carolina Durante, La Oreja de Van Gogh o María José Llergo entre otros.

Sobre Zahara

María Zahara Gordillo Campos (Jaén, 1983) es parte de la misma generación de cantautoras españolas de indie folk a la que pertenecen Russian Red o Anni B Sweet. Tras casi una década de actividad en el circuito independiente, en 2009 lanzó La fabulosa historia de…, su álbum debut oficial para Universal que incluía "Merezco", escogido como tema oficial de la Vuelta Ciclista a España. A continuación Zahara fue desarrollando un sonido y diseño de producción cada vez más complejos para los sucesivos La pareja tóxica (2011), el proyecto multimedia Santa (2015), Astronauta (2018) y Alienígena (2019). Tras lanzar un aplaudido álbum como _juno junto a Martí Perarnau, en 2021 Zahara presentó Puta, considerado su mejor y más personal trabajo hasta la fecha.

Fuente: Apple Music

Discografía de Zahara

Día 913 (2005)

La fabulosa historia de la chica que perdió el avión (2009)

La pareja tóxica (2011)

Santa (2015)

Astronauta (2018)

Alienígena (2019)

PUTA (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!