Remix: Caroline Polachek – «Welcome To My Island» (remix de Charli XCX y George Daniel de The 1975)

La nueva canción de Caroline Polachek, Welcome To My Island, ha sido remezclada por nada menos que Charli XCX y George Daniel de The 1975. El remix es una mezcla perfecta de estilos, combinando el sonido único de Polachek con los matices frescos de Charli XCX y Daniel.

Este sencillo aparecerá en el próximo álbum de Polachek, «Desire, I Want To Turn Into You«, programado para ser lanzado digitalmente el 14 de febrero de este año. Recordemos que, al mismo tiempo que se anuncio el álbum, la artista compartió Welcome To My Island, producida junto con Dan Nigro, Danny L Harle, A. G. Cook y Jim E-Stack. Unos meses antes, ya habíamos disfrutado de Billions y de su una canción escrita para la ópera inspirada en Kurt Cobain, Last Days.