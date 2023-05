Remix: Phoenix – «Winter Solstice» (Braxe + Falcon Remix)

Phoenix siguen exprimiendo las posibilidades de su último trabajo, Alpha Zulu, del que ya nos ofrecieron una versión alternativa de After Midnight con Clairo. Ahora, la banda francesa nos sorprende con un remix de otro de los temas destacados del álbum, Winter Solstice, a cargo de dos productores de la escena house gala: Braxe + Falcon.

Un remix con historia

Braxe + Falcon no son unos desconocidos para Phoenix, ya que les une una larga amistad de 30 años y una admiración mutua. De hecho, DJ Falcon es primo de Thomas Bangalter, la mitad de Daft Punk y uno de los referentes musicales de Phoenix. Ambos productores han intentado varias veces colaborar con la banda, pero no ha sido hasta ahora cuando han encontrado la canción perfecta para hacerlo.

Winter Solstice es una balada melancólica que refleja los sentimientos de Phoenix durante la pandemia, cuando se mantuvieron en contacto con Falcon a través de videollamadas. La canción tiene una estructura basada en un ciclo musical de 12 compases, lo que le da un aire hipnótico y repetitivo. Braxe + Falcon han aprovechado este elemento para crear un remix más bailable y profundo, pero sin perder la esencia emotiva de la voz de Thomas Mars.

Phoenix se han mostrado encantados con el resultado y han agradecido a sus amigos por el trabajo realizado. “Nos encanta el hecho de que su música sea tanto profunda como conceptual, y siempre tan sincera. Merci les copains”, han dicho en un comunicado.

Braxe + Falcon, pioneros del french touch

Braxe + Falcon son dos de los productores más influyentes del french touch, el movimiento musical que surgió en Francia a finales de los 90 y que mezclaba house, disco y funk. Ambos han trabajado juntos en varios proyectos, como el EP Step by Step del año pasado, y también por separado, con éxitos como Music Sounds Better With You de Stardust (el grupo formado por Braxe, Bangalter y Benjamin Diamond) o So Much Love to Give de Together (el dúo formado por Falcon y Bangalter).

Ahora, los primos se han unido para darle una nueva vida a una canción de Phoenix, su banda favorita y con la que comparten una larga trayectoria musical. El remix ya está disponible en las plataformas digitales y promete ser uno de los temas del verano.

Phoenix, de gira con Beck

Phoenix no solo están disfrutando del éxito de su álbum Alpha Zulu y sus remixes, sino que también se preparan para volver a los escenarios con una gira por Estados Unidos junto a Beck. El tour comenzará el 9 de junio en Los Ángeles y terminará el 26 de junio en Nueva York. Será una oportunidad única para ver a dos de los artistas más innovadores y versátiles del panorama musical actual.