Remixes: Caroline Polachek – «Bunny Is A Rider» (con Doss, Sega Bodega y Nikki Nair)

Caroline Polachek lanza tres nuevos remixes de su exitoso sencillo Bunny is a Rider, que originalmente vio la luz en 2021 y más tarde formó parte de su álbum Desire, I Want To Turn Into You de 2023. Para celebrar el segundo aniversario del sencillo, Polachek se ha unido a tres talentosos artistas, Doss, Sega Bodega y Nikki Nair, para crear tres versiones cautivadoras que ya se pueden disfrutar.

Es refrescante tener novedades de Polacheck, a la que hace poco más de un mes tuvimos la suerte de disfrutar en la última edición del Primavera Sound. Su presencia en el escenario fue asombrosa y demostró una vez más por qué es una de las figuras más destacadas en el panorama musical actual.

Antes de su carrera en solitario, Polachek se hizo conocida como parte del dúo Chairlift. Desde entonces, ha forjado una sólida trayectoria artística, lanzando cuatro álbumes hasta la fecha. En 2014, nos cautivó con Arcadia, seguido de Drawing The Target Around The Arrow en 2017. Su álbum Pang en 2019 fue aclamado por la crítica y estableció su estatus como una artista innovadora. Ahora, con Desire I want to turn into you en 2023, Polachek continúa evolucionando su sonido y cautivando a sus seguidores con su talento único.

No pierdas la oportunidad de escuchar estos impresionantes remixes que elevan aún más la brillantez musical de Caroline Polachek.