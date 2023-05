Remixes: Depeche Mode – «Ghosts Again» (varios autores)

Si eres fan de Depeche Mode, seguro que ya has disfrutado de su último álbum Memento Mori, que salió el pasado mes de octubre como el decimoquinto trabajo de estudio del legendario grupo británico. Y si no lo has hecho todavía, ¿a qué esperas?

Pero lo que quizás no sabías es que el pasado viernes 5 de mayo se lanzó un paquete de remixes para su tema principal Ghosts Again, que fue el primer adelanto del álbum y se estrenó en septiembre. Se trata de una colección de ocho versiones diferentes del single, que cuentan con el visto bueno de Martin Gore y Dave Gahan, los líderes indiscutibles de Depeche Mode.

Un abanico de estilos y sonidos para todos los gustos

Los ocho remixes abarcan un abanico de estilos y sonidos que van desde el techno melódico hasta el deep house, pasando por el industrial y el gótico. Hay para todos los gustos y ocasiones, ya sea para bailar en una fiesta o para relajarse en casa.

Entre los artistas encargados de darle una nueva vida a Ghosts Again se encuentran nombres como Massano, Chris Liebing y Luke Slater, Bergsonist y Matthew Herbert.

Un repaso por los remixes más destacados

Entre los ocho remixes, hay algunos que destacan por su calidad y originalidad. Por ejemplo, el remix de Massano es el más largo de la colección, con casi 10 minutos de duración, y ofrece una versión de techno melódico que respeta la esencia de la canción original pero le añade un toque más bailable y envolvente.

Otro remix que llama la atención es el de Chris Liebing y Luke Slater, que colaboraron para crear una versión de grandes vibraciones de Berghain, el famoso club de Berlín. Se trata de un remix que combina el techno con el electro y que tiene un ritmo frenético y una atmósfera oscura y potente.

Por otro lado, el remix de Bergsonist es el más corto, con poco más de 4 minutos, y ofrece una versión de deep house que le da un aire más fresco y ligero a Ghosts Again. Es un remix que invita a mover el cuerpo con suavidad y que tiene un sonido más limpio y minimalista.

Y no podemos olvidarnos del remix de Matthew Herbert, que contribuyó con su remix Feelings de Ghosts Again. Se trata de una versión sombría y melancólica que juega con los silencios y los efectos sonoros para crear una sensación de vacío y nostalgia. Es un remix que contrasta con el resto y que muestra la personalidad del artista británico.

Pero estos no son los únicos remixes que podemos encontrar en el paquete. También hay otros cuatro artistas que han puesto su sello a Ghosts Again:

Miss Grit, Rival Consoles, Davide Rossi y Nik Colk Void.

¿Dónde podemos escucharlos?

Si te han entrado ganas de escuchar estos remixes, no te preocupes, porque están disponibles en todas las plataformas digitales. Solo tienes que buscar Ghosts Again (Remixes) y disfrutar de las diferentes versiones de esta gran canción de Depeche Mode.

Y si quieres saber más sobre el álbum Memento Mori, te invitamos a leer nuestra reseña aquí. Te aseguramos que no te decepcionará.