“Rocka Rolla” renace: Judas Priest remezcla su álbum debut para su 50 aniversario

Judas Priest está preparando el relanzamiento de su álbum debut Rocka Rolla con una nueva mezcla para celebrar su 50º aniversario.

Según Ian Hill, miembro fundador y bajista de la banda, el álbum ha sido remezclado por Tom Allom, quien ha modernizado los sonidos y mejorado la producción. Hill mencionó en el podcast Talking Rock with Meltdown que las cintas originales estaban en muy buen estado y que Allom ha hecho un gran trabajo con la remezcla, cuya publicación está prevista próximamente.

Rocka Rolla, lanzado el 6 de septiembre de 1974, es conocido por canciones como One for the Road, el tema que comparte título con el disco y Run of the Mill. Este relanzamiento es una oportunidad para que los fans experimenten el álbum con una calidad de sonido mejorada, algo que Hill considera que siempre necesitó.

De todos modos, aunque la mítica banda eche ahora la mirada atrás, siguen bien activos, como demostraron a principios de año con la publicación de su 15º álbum de estudio, Invincible Shield.