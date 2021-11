Rostam comparte 4 remixes de canciones incluidas en su último disco «Changefobia»

Artista

‎Rostam‎‎ ha anunciado ‎‎Changephobia‎‎ ‎‎Remixes,‎‎ una colección de reinterpretaciones de las canciones de su último disco que saldrá divida en dos partes, de la que hoy vamos a conocer la primera.

Sobre la primera parte

Esta primera parte cuenta con remixes de Kinney por parte de ‎‎A. G. Cook‎‎, These Kids We Knew por parte de ‎‎A. K. Paul, 4Runner de Backyard y From the Back of a Cab de Billy Lemos.

Sobre la segunda parte

‎Changephobia Remixes: Part 2‎‎ saldrá a la venta el 2 de diciembre y contará con Easyfun, Japanese Wallpaper, Ben Bohmer y Roth Bart Baron.

Sobre Rostam

Libre para desarrollar su propia visión musical sin el corsé de una banda como Vampire Weekend, Rostam Batmanglij aprovechó su salida del combo neoyorquino tanto para rescatar del cajón sus composiciones más personales como para centrarse en un rol de productor con el que se encuentra cada vez más cómodo. Su particular filosofía, cruda y minimalista, es un factor clave en el sonido de algunas de las mejores canciones que Clairo, Carly Rae Jepsen o las hermanas Haim han alumbrado en los últimos años.

