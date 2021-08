Título de la remezcla: Gazzillion Ear

Artista original: MF DOOM

¿Quién lo ha remezclado? Nada menos que Thom Yorke de Radiohead.

¿Cómo surge la remezcla? No es la primera vez que Yorke hace su propia versión de este tema, que ya remezcló en 2009 y fue incluida parte como pista extra para el álbum de DOOM Born Like This.

Ahora, para celebrar el 20º aniversario de Lex Records, el líder de Radiohead ha hecho una nueva remezcla para el recopilatorio que el sello está preparando.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify o a continuación.

Sobre Thom Yorke

El enigmático Thom Yorke nunca pareció sentirse muy cómodo en el trono del éxito. Radiohead consiguió resistir la presión que conlleva ser una banda de culto, pero su intermitente actividad parecía vaticinar que sus miembros se sentían más protegidos trabajando a título individual y alejados de los focos de la fama. Yorke empezó a hacerlo en el año 2006 y desde entonces su carrera en solitario le ha permitido zambullirse en el estudio y descender hasta las profundidades abismales de sus inquietudes artísticas.

Fuente: Apple Music