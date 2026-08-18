Remi Wolf ha anunciado Mud, su tercer álbum de estudio, que llegará el 9 de octubre a través de EMI. El disco sigue los pasos de “Twiggy”, el single con el que la artista californiana rompió dos años de silencio discográfico, y llega marcado por un giro sonoro tan drástico como el que sugiere su título: menos neón, más barro.

Si Juno y Big Ideas eran discos de colores saturados, Mud se plantea como su reverso térreo. Wolf sigue siendo tan colorida como siempre en su forma de contar las cosas, pero esta vez lo hace desde un lugar más desnudo y arraigado.

Un disco sin sintetizadores ni ritmos programados

Lo más llamativo del anuncio es la descripción del propio sonido del álbum: Mud llega despojado de sintetizadores y de baterías programadas, apostando por una producción que busca sonar como una guitarra alrededor de una hoguera entre amigos, que es exactamente la sensación que Wolf dice haber tenido mientras lo grababa. Es, según se ha presentado, el trabajo más vulnerable de su carrera tanto a nivel lírico como sonoro.

Ese giro hacia lo orgánico coincide con lo que ya apuntaba “Twiggy”, el primer adelanto del álbum, publicado el pasado 31 de julio. Wolf sorprendió entonces subiéndose sin previo aviso al escenario de Hayley Williams en el Newport Folk Festival para interpretar la canción antes incluso de que estuviera disponible en streaming, un lanzamiento que ya dejaba entrever el acercamiento al country que ahora se confirma como seña de identidad de todo el disco. Quien quiera repasar cómo se gestó aquel regreso puede hacerlo en nuestra crónica de aquel momento.

El comunicado que acompaña al anuncio recurre a una imagen que resume bien el proceso de escritura: para encontrar el claro en el bosque, Wolf necesitó primero abrirse un camino completamente nuevo. Es una manera de decir que Mud no ha sido un disco cómodo de hacer, sino uno que ha exigido desprenderse de buena parte de lo que hasta ahora definía su sonido.

De los EPs sobre perros a la consolidación como referente del pop alternativo

Antes de convertirse en una de las voces más impredecibles del pop actual, Remi Wolf construyó su carrera a base de proyectos cortos y desprejuiciados. Sus primeros EPs, You’re A Dog! e I’m Allergic To Dogs!, publicados en 2019 y 2020, ya dejaban claro que su sentido del humor y su gusto por lo excesivo iban a ser parte central de su propuesta, algo que confirmó con el álbum de remezclas We Love Dogs!, con colaboraciones de nombres como Beck.

Su debut largo llegó en 2021 con Juno, un disco que la instaló de inmediato como una de las artistas más celebradas de su generación gracias a su imaginería desbordante y sus melodías elásticas, y que llegó después de que Wolf, nacida como Remi Francis Wolf en Palo Alto, pasara por su etapa como concursante de American Idol en 2014 y completara después sus estudios de música en la Universidad del Sur de California. Esa fórmula se amplió en 2024 con Big Ideas, segundo álbum con el que Wolf llevó su sonido a estadios y festivales, incluyendo su participación como telonera en el Guts World Tour de Olivia Rodrigo, y que la crítica recibió como la confirmación de una artista capaz de lanzar sus ideas como salpicaduras de neón sobre un lienzo ya de por sí recargado. Mud llega ahora como su tercer trabajo, el primero en el que decide alejarse deliberadamente de esa estética de colores saturados que la había definido hasta ahora.

Entre un álbum y el siguiente, Wolf tampoco se ha mantenido del todo alejada de los estudios: colaboró con Thundercat en “Children Of The Baked Potato” y debutó como actriz interpretándose a sí misma en Off Campus, la serie de Prime Video basada en las novelas de Elle Kennedy. Todo eso, sumado a los dos años sin material propio, hacía que la pregunta sobre su regreso fuera solo de tiempo, y no de si iba a producirse.

Por el momento, ni la propia artista ni su discográfica han confirmado el listado completo de canciones de Mud, aunque todo apunta a que “Twiggy” será una de las incluidas en el tracklist final. Tampoco hay, de momento, fechas de gira asociadas al lanzamiento, aunque después de dos años relativamente tranquilos parece cuestión de tiempo que Remi Wolf vuelva a subirse a un escenario propio para presentar en directo esta nueva etapa.

Lo que sí queda claro con este anuncio es que Wolf no está interesada en repetir la fórmula que le ha funcionado hasta ahora. Cambiar el neón por el barro, los sintetizadores por las guitarras y las salas abarrotadas por la imagen de una hoguera entre amigos es una declaración de intenciones en toda regla, y una que llega justo cuando su público empezaba a acostumbrarse a la Remi Wolf de siempre. Si “Twiggy” ya dejaba entrever ese giro hacia el country con una letra que ella misma prefiere no explicar del todo, Mud promete profundizar en esa misma ambigüedad emocional, pero esta vez a lo largo de un álbum entero.

▶ “Mud” — Remi Wolf | 9 de octubre de 2026 | EMI

¿Te apuntas al giro más desnudo de Remi Wolf, o prefieres quedarte con el neón de Big Ideas?

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