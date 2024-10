Renace Hope Of The States: la banda de culto anuncia nuevo EP y gira

Hope Of The States ha anunciado su regreso con una serie de conciertos y nuevo EP. La banda de post-rock, que alcanzó un estatus de culto en los años 2000 con sus álbumes The Lost Riots y Left, se separó después de su segundo disco debido a una serie de infortunios, incluyendo la trágica pérdida de su guitarrista Jimmi Lawrence.

Este verano, la banda confirmó su primera gira en 18 años y la reedición en vinilo de su álbum debut. Además, han estado trabajando en nueva música con el productor Jolyon Thomas, hijo del fallecido Ken Thomas, quien produjo sus dos primeros discos. En una reciente publicación en redes sociales, Hope Of The States reveló que han completado un nuevo EP, describiéndolo como “las mejores canciones que hemos hecho”.

La banda compartió detalles sobre el proceso de grabación, mencionando que ha sido una experiencia mágica y caótica, con amplificadores incendiándose y pianos que no se habían tocado en una década. Agradecieron a su equipo y colaboradores por su apoyo continuo.

El nuevo proyecto, titulado Long Waits In A&E, se lanzará el próximo viernes 1 de noviembre. El líder de la banda, Sam Herlihy, expresó su entusiasmo por volver a tocar con sus compañeros y disfrutar del proceso, algo que no pudieron hacer en su primera etapa debido a la presión y las dificultades.

Hope Of The States realizará tres conciertos en el Reino Unido en diciembre, donde tocarán tanto material del nuevo EP como sus clásicos. Las fechas incluyen paradas en Manchester, Glasgow y Londres.