REO Speedwagon se despide de los escenarios tras 50 años de música

REO Speedwagon ha anunciado que dejará de hacer giras a finales de este año debido a “diferencias irreconciliables” entre el vocalista Kevin Cronin y el bajista Bruce Hall. La noticia llega después de completar su gira Summer Road Trip con Train. Hall, quien se unió a la banda en 1977 y apareció en el álbum You Can Tune A Piano, But You Can’t Tuna Fish, se ha estado recuperando de una cirugía de espalda y fue reemplazado por el músico de sesión Matt Bissonette durante las fechas de la gira.

En un comunicado, la banda explicó que Hall no se ha recuperado lo suficiente para actuar al nivel esperado por los fans. Aunque Hall y Cronin no tenían intención de dejar la banda, las diferencias entre ellos por la reincorporación de Hall llevaron a la decisión de cesar las giras a partir del 1 de enero de 2025. Hall expresó su decepción en Facebook, agradeciendo a los fans por su apoyo y lamentando no poder continuar con la formación original. Cronin también compartió sus reflexiones sobre su tiempo fuera de la banda (tuvo que ser también operado de urgencia hace unos días) y su deseo de seguir creando música con otros artistas. El último concierto de REO Speedwagon tuvo lugar el 8 de septiembre en el Kia Forum en Inglewood, CA.