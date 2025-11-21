Repion presentan su nuevo disco «201» el 26 de noviembre en el Teatro Barceló

La escena alternativa española tiene una fecha marcada en rojo: Repion llegarán al Teatro Barceló de Madrid el próximo 26 de noviembre, en lo que será la primera presentación en directo de su nuevo disco, 201, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de noviembre. Un estreno por todo lo alto para una de las bandas que más ha crecido en los últimos años dentro del circuito independiente.

El dúo cántabro formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta vuelve a Madrid con una energía renovada y un repertorio actualizado. Este concierto no solo supondrá el arranque oficial de una nueva etapa discográfica, sino también la oportunidad de descubrir en vivo unas canciones que prometen elevar aún más su ya contundente propuesta.

Tras meses de trabajo en estudio y una expectación creciente entre sus seguidores, Repion llegan a un escenario tan emblemático como el Barceló para demostrar por qué su proyecto es uno de los más sólidos de la escena independiente estatal. Su combinación de melodías afiladas, letras emotivas y una pegada inconfundible se transforma sobre las tablas en un directo que no deja indiferente a nadie.

El 26 de noviembre será, por tanto, una noche especial: el primer contacto del público con un disco recién salido del horno, con ese nervio y esa electricidad que solo ocurre en los estrenos. Además, no faltarán algunos de los temas más celebrados de su trayectoria, que se entrelazarán con las nuevas composiciones para construir una noche única.

Las entradas se han agotado, confirmando el excelente momento que atraviesa la banda y el interés que despierta esta nueva etapa, firmando pasos firmes hacia un reconocimiento cada vez mayor. De hecho, ya han colaborado con artistas de primera fila como Xoel López, Rufus T. Firefly o La M.O.D.A, consolidando un nombre que está llamado a ocupar salas cada vez más grandes.

Una oportunidad extraordinaria para vivir de cerca el nacimiento de una nueva era para Repion, sentir sus nuevas canciones en su absoluto estreno sobre el escenario, y ser testigos del incipiente y merecido reconocimiento que están labrando las hermanas.

🕘 Hora: 21:00

📍 ¿Dónde?: C. de Barceló, 11, Centro, 28004 Madrid, España