Réquiem por Mimi Parker, alma y corazón de Low

«Estamos profundamente conmovidos por el fallecimiento de Mimi Parker. Era la voz celestial y el latido del corazón de Low que, disco tras disco, nos llenaron la vida con una belleza intensa y estremecedora» (Ayco Duyster y Eppo Janssen).

Cuando se leen estas palabras uno piensa que la muerte es el estado final de la vida y que, por razonamiento lógico, lo normal sería aceptarla cuando ya no queda nada más por hacer en esta vida, cuando las fuerzas se agotan y la capacidad de una persona llega a su adiós definitivo. Lamentablemente, muchas son las personas que llegan injustamente a este estado antes de lo previsto, cuando su mente y cuerpo todavía son capaces de producir cosas bellas pero el infortunio aparece y nos dicen adios sorpresivamente. Cuando alguien muere asi, la vida pierde su valor como creación finita y se da paso a la inmortalidad.

Hace pocos días moría D.H. Peligro (63 años), batería de Red Hot Chili Peppers y Dead Kennedys. Posteriormente lo hacia Aaron Carter (34 años) de los Backstreet Boys. Ahora, 6 de noviembre de 2022, se ha unido Mimi Parker, voz y baterista de la banda norteamericana Low. Su último disco, Hey What, vio la luz el presente año, y según las propias palabras de su productor BJ Burton: «El disco buscaba nuevas formas de expresar la discordia y el placer que se derivan de estar vivos, con el propósito de convertir la dualidad de la existencia en himnos que compartir».

A principios de este año, Low ya se vio obligada a cancelar los conciertos a causa del tratamiento que estaba realizando Mimi Parker. Poco tiempo después, el cáncer de ovarios acabo con la vida de Mimi Parker, de tan solo 55 años, y una de las voces más poderosas y emocionantes del underground minimalista. Su marido, Alan Sparhawk, fundador junto a ella de la banda, fue quien difundió la triste noticia a través de Twitter: «Amigos, es difícil poner el universo en palabras y en un mensaje corto, pero ella falleció anoche, rodeada de familia y amor, incluido el vuestro. Mantened su nombre cerca y sagrado. Compartid este momento con alguien que os necesite. El amor es de hecho lo más importante».

Anteriormente y en un podcast de Sheroes Radio registrado en diciembre 2020, Parker ya reveló valientemente su enfermedad y su actitud positiva ante ella: «Cuando las personas reciben un diagnóstico, algunas tienden a preguntarse por qué, por qué a mí. Yo nunca me planteé eso. Me pregunté ¿por qué no? Todos estamos sujetos a lo que pueda suceder al azar… Así que eso acaba de cambiar mi perspectiva por completo (…) Nuestro tiempo puede acortarse y ¿qué hacemos con ese tiempo que tenemos? Debemos tratar de hacer cosas que cada día signifique algo».

Sin duda, son palabras que sobrecogen, que demuestran la entereza, el coraje y la positividad de una mujer fuerte, que abraza la vida y su posible final en todas sus dimensiones, porque sabe que, dentro de este tremendo dolor y adiós, ella deja un legado eterno y una vida plena de cosas. Ese bagaje no tiene precio ni límites. Por eso, los redactores Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome y John McBrewster han recopilado en un libro diversos artículos provenientes de Wikipedia y de otras fuentes gratuitas en línea.

Ante todo, no debemos olvidar discos maestros como The Invisble Way (2013), The Great Destroyer (2005), Trust (2002), In the Fishtank (2001), así como otros más iniciales como I Could Live in Hope (1994) o Long Division (1995), o posteriores como Double Negative (2018) y Ones and Sixes (2015). Todos ellos muestran el poder sugestivo de una banda que fue capaz de romper los esquemas de su tiempo para situarse al filo de lo creativamente etéreo.

Recordemos que como banda Low se fundó en 1993 en la ciudad de Duluth, estado de Minnesota (Estados Unidos de Norteamérica). Vio la luz gracias al fusión de Alan Sparhawk, Mimi Parker y el bajista John Nichols, puesto este último que, a lo largo de los años, seria cambiado por diversos miembros: Zak Sally (1994-2005), Matt Livingston (2005-2008), Steve Garrington (2008–2020) y Liz Draper (2021-2022).

Altamente influenciados por Brian Eno, Joy Division, The Smiths y The Cure, Low fue considerado por la crítica como una referencia máster dentro del denominado slowcore, un subgénero alternativo caracterizado por el uso de tempos lentos, armonías vocales, arreglos distorsionantes y minimalistas, conceptos mezclados en un volumen bajo (low) a fin de obtener una máxima sensación de intimidad frágil.

Las letras de Low son, asimismo, afines al sonido que las acompañan: singularmente intensas, profundas, tristes y sombrías, abordando percepciones como la caída existencial, el desafecto, el naufragio pasional, el desencanto, el quebranto o la miseria. Asi es como sienten parte de su s sentimientos en su magistral tema To Our Knees, de su disco The Invisible Way:

«El amor que todos necesitamos corre

con fuerza para ser libre

pero queda atrapado en el bosque

por las ramas de los árboles

las criaturas de la luz del día

y las bestias de la noche.

Entonces las montañas y los ríos

cobran su precio en su inclinación de rodillas»

Vernon Yard, 1994

Pero las inspiraciones brillantes no suelen aparecer por arte de magia. En una entrevista a la revista Chickfactor, Mimi admitió haber crecido ya en el seno de una familia llena de músicos, que marcó de por vida su posterior dedicación: «Desde el principio aprendí a escuchar, a dibujar y a crear armonías porque mi madre y mi hermana normalmente cantaban como protagonistas».

Instrumentalmente, Parker empezó a tocar la batería a una edad muy temprana, cuando justamente estaba en la banda musical de la escuela secundaria. Allí, ella y Alan, ambos pertenecientes a la comunidad mormónica, se conocieron y comenzaron a salir. Años más tarde, contraerían matrimonio y fundarían Low. El destino ya les habia unido desde la adolescencia y juventud: «Honestamente si no hubiera sido por el matrimonio, por la familia … nunca hubiéramos sobrevivido tanto tiempo como banda», dijo en cierta ocasión Mimi.

Para terminar cabe decir que Mimi Parker tuvo el mal destino de morir demasiado pronto, como tantos otros que, a lo largo de la historia, han dejado este mundo para abrazar la inmensa eternidad. El Walhalla de rock está lleno de héroes y heroínas caídos, figuras legendarias que en vida lo dieron todo, y en su batalla final, cayeron como almas consagradas. La voz de Mimi y su golpes percusivos de escobillas, perduraran siempre en sus discos, elevándola a la más alta cúspide de la música. Como dijeron los dos fundadores de Low: «A la hora de componer musica nos afecta la manera en que entendemos el mundo. Intentamos escribir sobre las cosas desde el corazón, desde el alma (…) porque la mayoría de la gente tiene miedo de su espiritualidad y lo que la rodea (…), sobre todo en América, donde la gente es muy rara, obstinada y paranoica (…) La gente se tiene que relajar y hablar con naturalidad de lo que les importa, del mundo que nos rodea, porque al fin y al cabo, todos estamos conectados». Y en esa conexión esta la esencia de Mimi Parker, una conectividad que nunca desaparecerá porque habita y late en su propia esencia y musica. DEP.-