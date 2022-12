Retiradas las acusaciones de agresión sexual sobre Rex Orange County

En octubre, Rex Orange County, también conocido como el músico Alex O’Connor, fue acusado de seis cargos de agresión sexual contra una mujer en Londres. O’Connor se declaró inocente de todos los cargos y estaba previsto que fuese juzgado en enero de 2023. Sin embargo, en un comunicado recién emitido (22 de diciembre), O’Connor anunció que todos los cargos en su contra han sido retirados.

Según The Sun, los supuestos asaltos ocurrieron en múltiples ocasiones entre el 1 y el 2 de junio, incluidas dos veces en el West End de Londres y tres veces en la casa de O’Connor en Notting Hill. Sin embargo, las imágenes de CCTV y una declaración de la pareja de la presunta víctima contradijeron las acusaciones contra O’Connor, lo que llevó a la Fiscalía a retirar los cargos.

O’Connor declaró: “Siempre he negado estas acusaciones y estoy agradecido de que la evidencia independiente me haya absuelto de cualquier irregularidad. Nunca he agredido a nadie y no apruebo la violencia o el comportamiento abusivo de ningún tipo”. Agregó que fue acusado erróneamente de tocar a la víctima en varias partes del cuerpo, lo que condujo a los seis cargos de agresión sexual.

O’Connor emitió un comunicado en julio cancelando una serie de fechas de la gira debido a «circunstancias personales imprevistas». No se mencionó el caso de agresión sexual en ese momento.

Rex Orange County, también conocido como Alex O’Connor, es un cantante, compositor y productor de discos británico que ganó popularidad por primera vez con su álbum de 2017 Apricot Princess. Desde entonces, ha lanzado múltiples proyectos aclamados por la crítica, incluidos Pony en 2019 y Bcos U Will Never B Free en 2020. La combinación única de indie pop y R&B de O’Connor le ha valido una base de admiradores devotos y numerosos premios y reconocimientos.