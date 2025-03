Reunión épica: The xx regresa al estudio para crear nueva música

En una actualización que ha conseguido emocionar a sus seguidores, los miembros de The xx han vuelto a los estudios de grabación para trabajar en nueva música, marcando su primer gran anuncio del año 2025. La noticia fue confirmada por los tres miembros de la banda: Jamie xx, Romy Madley Croft y Oliver Sim. Esta revelación llega después de que Jamie xx proporcionara la última actualización importante el verano pasado, mencionando que estaban trabajando en un nuevo álbum y disfrutando del proceso.

El entusiasmo por esta reunión es palpable, como lo expresó Jamie xx: «Es como los Vengadores. Es maravilloso volver a estar juntos y crear música nueva». Este sentimiento fue compartido por Romy y Oliver, quienes manifestaron su alegría por colaborar de nuevo en un proyecto conjunto tras sus carreras en solitario.

La última vez que los tres trabajaron juntos fue en el sencillo Waited All Night del álbum In Waves de Jamie xx en 2024. En ese momento, Jamie agradeció a sus compañeros de banda, diciendo: «Es increíble tener a la pandilla junta de nuevo, trabajando de nuevas maneras, explorando nuevas vidas. No estaría aquí sin ellos».

Esta colaboración tan esperada será el primer álbum del trío desde I See You en 2017. Los miembros de la banda han aprendido mucho de sus proyectos en solitario y están ansiosos por aportar nuevas ideas y experiencias a esta producción. Como Romy comentó: «Hemos tenido un tiempo saludable separados y ahora estamos listos para compararnos y aprender de nuevo juntos».

El viaje musical de The xx: de debut estelar a íconos del indie

The xx surgió en la escena musical en 2009 con su álbum debut homónimo, que rápidamente captó la atención del público y la crítica por su sonido minimalista y etéreo. Compuesto por Jamie xx, Romy Madley Croft y Oliver Sim, el trío londinense se destacó por su capacidad para crear atmósferas sonoras únicas y emocionales.

Su segundo álbum, Coexist (2012), consolidó su posición en la escena indie, explorando temas de amor y desamor con una producción sofisticada. En 2017, lanzaron I See You, un trabajo que mostró una evolución en su sonido, incorporando elementos más diversos y experimentales. Este álbum fue bien recibido tanto por los seguidores como por la crítica, consolidando su estatus como innovadores en la música contemporánea.

Además de su trabajo en grupo, los miembros de The xx han explorado proyectos en solitario con notable éxito. Jamie xx lanzó In Colour en 2015, un álbum que recibió elogios por su frescura y creatividad en el ámbito de la música electrónica. Romy y Oliver también han trabajado en sus propios proyectos, aportando nuevas perspectivas y habilidades a la banda.

El anuncio de que están trabajando en nueva música es un emocionante desarrollo para los fans de The xx, quienes han estado esperando ansiosamente su regreso. ¡Estamos deseando escuchar ya sus nuevos temas!

