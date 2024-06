La posibilidad de una reunión de la banda británica Oasis ha sido un tema de especulación constante, pero recientes informes sugieren que estuvimos más cerca de lo imaginado de ver a los hermanos Liam y Noel Gallagher compartiendo escenario una vez más. Según fuentes anónimas, se habían reservado fechas para conciertos en el Estadio de Wembley este año, antes de que los planes se vinieran abajo (una vez más).

Liam Gallagher, conocido por su carisma, voz distintiva y, por qué no decirlo, no ser capaz de mantener la boca cerrada, ha comentado sobre estos rumores, negando haber sido informado de tales planes y bromeando sobre la posibilidad de que la banda busque un nuevo vocalista, al estilo de Queen con Adam Lambert. Mientras tanto, Liam continúa con su gira celebrando el 30º aniversario del álbum Definitely Maybe, dejando un asiento reservado para Noel en cada espectáculo, en un gesto que mezcla esperanza, nostalgia y un poco de mala leche.

La historia de Oasis es una de éxito y discordia, marcada por la genialidad musical y las tensiones fraternales. A pesar de los desafíos, la música de Oasis sigue siendo recordada con fuerza por sus fans, quienes anhelan ver a los hermanos Gallagher reconciliarse no solo como familia, sino también confirmando una reunión en el escenario.

