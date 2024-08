Revive la magia de Fleetwood Mac con su nuevo disco en directo «Mirage Tour ‘82»

Fleetwood Mac lanzará un nuevo álbum en directo titulado Mirage Tour ’82, según anunció Rhino Records. Este álbum incluye 22 pistas grabadas durante la gira Mirage de 1982, con seis grabaciones inéditas de los conciertos en el Forum de Los Ángeles. Entre estas canciones se encuentran Don’t Stop, Dreams, Oh Well, Never Going Back Again, Landslide y Sara. El álbum estará disponible a partir del 20 de septiembre en formatos digital, 2x CD y 3x LP vinilo, y ya se pueden hacer pedidos anticipados.

El primer disco del CD incluye canciones como Second Hand News, The Chain, Don’t Stop, Dreams, Oh Well, Rhiannon, Brown Eyes, Eyes Of The World, Gypsy, Love In Store y Not That Funny. El segundo disco presenta Never Going Back Again, Landslide, Tusk, Sara, Hold Me, You Make Loving Fun, I’m So Afraid, Go Your Own Way, Blue Letter, Sisters Of The Moon y Songbird. Escucha ya un adelanto.

Además, Stevie Nicks de Fleetwood Macrecientemente encabezó el BST Hyde Park en Londres, donde interpretó Landslide junto a Harry Styles en homenaje a Christine McVie. También tocaron Stop Draggin’ My Heart Around, colaboración de Nicks con Tom Petty & the Heartbreakers. Por otro lado, Mick Fleetwood expresó su deseo de ver una reconciliación entre Nicks y Lindsey Buckingham en el futuro.