Rex Orange County vuelve a moverse, aunque esta vez no lo hace solo. El cantautor británico ha anunciado “Dream Fatigue”, su sexto disco de estudio, previsto para el 6 de noviembre a través de AWAL. Lo acompaña un adelanto, “Grandma Song”, presentado con un vídeo en el que el artista aparece rodeado de fuegos artificiales en Montana.

El disco llega coproducido por Mustafa y Dylan Wiggins (colaborador habitual de Rosalía y Justin Bieber), y reúne un elenco de invitados poco frecuente en la trayectoria de Rex: Brendan Yates, de Turnstile; Dev Hynes; Daniel Caesar; dexter in the newsagent; y Taylor Skye, de Jockstrap. Para un artista que ha construido buena parte de su carrera trabajando prácticamente en solitario, esa lista de nombres es, en sí misma, la noticia.

Rex Orange County se abre a la colaboración

Durante casi una década, Rex Orange County escribió, produjo y cantó casi todo lo que llevaba su nombre. Dream Fatigue rompe con esa costumbre de forma deliberada: el propio artista lo resume en una frase que funciona casi como declaración de intenciones. «Dejar entrar a la gente también es dejar que te quiten algo», ha explicado sobre cómo la colaboración se ha convertido en parte central de su sonido actual.

Esa apertura ya se había insinuado este verano. Brendan Yates y Rex debutaron en directo el tema “Elvis” en un concierto reducido en el Village Underground de Londres, poco antes de que Turnstile actuara en el festival All Points East. Yates toca la batería y canta en la canción, y además dirige su vídeo, todavía inédito. Días después, fue Daniel Caesar quien invitó a Rex a subir al escenario del O2 de Londres para interpretar juntos “Indecision”, la colaboración que en agosto se convirtió en el primer adelanto de Dream Fatigue.

Un disco sobre cansarse de fingir ser otro

El título no es casual. Dream Fatigue sigue a un protagonista que, en su intento de conquistar a la persona que ama, va probando distintas identidades prestadas hasta agotarse de la propia búsqueda: de ahí que el tracklist esté salpicado de personajes ajenos, de “Hannah Montana” a “Iron Man” pasando por “Elvis”. Es un concepto que encaja con el giro coral del disco: si antes Rex se bastaba a sí mismo para sostener una canción, aquí necesita prestarse las voces de otros para contar una historia sobre dejar de disfrazarse.

“Grandma Song”, el single que llega ahora

El segundo adelanto del disco es “Grandma Song”, una canción de escritura directa y emocionalmente franca que enlaza con el Rex Orange County que conquistó a su público hace ya casi una década. El vídeo, un plano fijo del artista frente a un espectáculo de fuegos artificiales en Montana, no busca ilustrar la letra escena a escena: se limita a sostener una imagen y dejar que la canción haga el resto.

Junto a “Indecision”, este nuevo tema confirma el tono general de Dream Fatigue: un disco que suena más seguro de sí mismo que ningún trabajo anterior de Rex, incluso cuando el proceso que lo originó fue el más compartido de toda su carrera. Ninguno de los dos adelantos suena a compromiso ni a concesión comercial; ambos se apoyan en la voz de sus invitados sin diluir la identidad que Rex lleva construyendo desde hace diez años.

Las doce canciones de “Dream Fatigue”

El álbum se grabó a partir de viajes no planeados a Nueva York, Toronto, Roma, Egipto, Etiopía y Los Ángeles, con canciones que a menudo nacieron con una guitarra antes que dentro de un estudio convencional. El resultado son doce temas:

“Penelope”

“Elvis” (feat. Brendan Yates)

“Handsome”

“Grandma Song”

“Hannah Montana”

“Iron Man”

“The Colosseum” (feat. Mustafa)

“Boyfriend”

“Empty Stage”

“Indecision” (feat. Daniel Caesar)

“Roleplay”

“Dream Fatigue”

Rex Orange County: la década que lo hizo imprescindible

Alexander James O’Connor, nacido el 4 de mayo de 1998 en Grayshott, cerca de Haslemere, tenía apenas diecisiete años cuando publicó Bcos U Will Never B Free (2015), una mezcla casera de jazz, hip hop y bedroom pop que llamó la atención de Tyler, The Creator y le valió una invitación a colaborar en Flower Boy. Apricot Princess (2017) confirmó lo que aquella mezcla insinuaba: canciones de estructura errática y letras confesionales, cantadas con un desparpajo que desmentía la timidez del personaje.

Pony (2019) y Who Cares? (2022, número uno en Reino Unido y top 5 en el Billboard 200) ampliaron esa fórmula sin traicionarla, y The Alexander Technique (2024) la llevó a su punto más introspectivo, una especie de diario clínico sobre el propio malestar. Una década después de su debut, Rex acumula miles de millones de reproducciones y ha llenado recintos como el Hollywood Bowl, Red Rocks y el Radio City Music Hall. Tras ese ejercicio de introspección casi total que fue su quinto disco, decidió abrir la puerta a otras voces: Dream Fatigue es la primera consecuencia audible de esa decisión.

▶ “Dream Fatigue” — Rex Orange County | 6 de noviembre de 2026 | AWAL

¿Qué colaboración de “Dream Fatigue” tenéis más ganas de escuchar? ¿“Elvis” con Brendan Yates o “The Colosseum” con Mustafa?

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