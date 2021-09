Richard Ashcroft anuncia un disco con nuevas versiones de sus éxitos en solitario y con The Verve

Título del nuevo disco: Acoustic Hymns Vol. 1

Artista: Richard Ashcroft

Fecha de publicación: 29 de octubre

Sello: RPA / BMG

Más datos: No esperemos nuevas canciones, pero sí versiones acústicas recién grabadas de su trabajo en solitario, los clásicos de The Verve e incluso una versión completamente reelaborada de This Thing Called Life de su proyecto paralelo de 2010 RPA & The United Nations Of Sound.

Y ojo, que contará con Liam Gallagher como colaborador de lujo en C’mon People (We’re Making It Now), single extraído del álbum debut en solitario de Ashcroft en 2000, Alone With Everybody.

¿Dónde puedo reservarlo? A través de este enlace. Como regalo, obtendrás de inmediato una descarga instantánea de la nueva versión recién re-grabada de su Bittersweet Symphony de 1997.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 12 canciones:

01. ‘Bittersweet Symphony’

02. ‘A Song For The Lovers’

03. ‘Sonnet’

04. ‘C’mon People (We’re Making It Now)’

05. ‘Weeping Willow’

06. ‘Lucky Man’

07. ‘This Thing Called Life’

08. ‘Space & Time’

09. ‘Velvet Morning’

10. ‘Break The Night With Colour’

11. ‘One Day’

12. ‘The Drugs Don’t Work’

Sobre Richard Ashcroft

El carismático Richard Ashcroft, con varios álbumes en solitario y al frente del proyecto RPA & The United Nations of Sound, es un artista de referencia en el pop rock británico desde sus tiempos en The Verve a principios de los 90. Influenciado por la psicodelia y el soul, una de sus bazas distintivas es su forma arrastrada de cantar, que lo emparenta con crooners clásicos del rock. Además, siempre ha demostrado muy buen gusto con los arreglos orquestados de sus composiciones, que embellecen sus medios tiempos entre la épica y el melodrama.

Fuente: Apple Music