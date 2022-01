Richard Ashcroft comparte con Liam Gallagher una nueva versión de “Don’t Stop Now de «C’Mon People (We’re Making It Now)”

A veces siento que no puedo seguir adelante

Nada en la vida me enciende

Pero aún veo claramente, cuando te veo sonreír

Así empieza la letra de Don’t Stop Now de C’Mon People (We’re Making It Now, un temazo que refleja ese estado anímico que nos hace sentir la necesidad de no parar nunca para seguir siempre hacia delante, porque la musica jamás se detiene y nos hace sonreír allí donde menos lo esperas.

Ese es el estado que logran dos talentos musicales cuando unen sus fuerzas y emociones para generar un sonido que desata todas las emociones que hacen sonreírle a la vida a pesar de sus continuos golpes. Y justamente es lo que consiguen Richard Ashcroft y Liam Gallagher con su nuevo remix Don’t Stop Now de ‘C’Mon People (We’re Making It Now, un tema que, en cierto modo, nos conduce a ese aire nostálgico de los 60, donde la alegría por hacer cosas nuevas parecía formar parte de élan vital de la década.

Originalmente la canción versionada con Liam Gallagher estaba incluido en el álbum de Richard Ashcroft, dentro de su álbum Acoustic Hymns Vol. 1, publicado durante 2021, un disco de estudio que recopila los temas más emblemáticos de Ashcroft con su banda The Verve y como artista en solitario. Sin duda, un disco brillante que recupera el talento de este gran compositor hasta convertirlo en uno de los más notables del britpop. El álbum tuvo tan buena acogida en la crítica especializada que llegó incluso a posicionarse en el segundo puesto como uno los mejores álbumes del año.

Recientemente Richard Ashcroft ha comentado que le gustaría grabar más a menudo con Gallager ya que tienen muy buena sintonía artística y mucho que decir conjuntamente. A tal efecto dijo: «Tengo un montón de ideas que podríamos hacer Liam y yo y por ello me encantaría, si tuviéramos un poco más de tiempo, hacerlo realidad. Si él está dispuesto, yo lo estoy».

Por ello nada mejor que concluir la noticia con esa frase final de tan magnifica canción: Vamos gente, lo estamos logrando ahora…