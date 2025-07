Richard Ashcroft deslumbra con su nuevo álbum «Lovin’ You»

Richard Ashcroft, icónico líder de The Verve, anuncia su séptimo álbum en solitario, Lovin’ You, que llegará el 3 de octubre de 2025 vía Virgin Music. Este trabajo, el primero con material completamente nuevo desde Natural Rebel (2018), sigue a Acoustic Hymns, Vol. 1 (2021). Producido por Ashcroft junto a Chris Potter y Emre Ramazanoglu, el álbum combina baladas acústicas con cuerdas, rock indie, toques de Americana, soul y ritmos electrónicos glitchy. Las letras, íntimas y personales, exploran amor, romance y mensajes de apoyo para quienes enfrentan desafíos.

El sencillo principal, Lover, ya está disponible en plataformas digitales, acompañado de un video dirigido por Maxine Lambert. El álbum se puede preordenar en vinilo negro estándar, CD y formatos digitales, con ediciones limitadas en vinilo naranja neón (tienda oficial), naranja estándar (Amazon UK) y azul (tiendas independientes). Ashcroft también se prepara para una gira como invitado especial de Oasis en su histórica serie de estadios. Medios como Clash Magazine y NME destacan la versatilidad sonora de Lovin’ You, que promete reforzar el legado de Ashcroft como uno de los compositores más influyentes del rock británico.

Richard Ashcroft: La voz eterna del rock británico

Richard Ashcroft, legendario frontman de The Verve, ha marcado tres décadas de música con su emotiva voz y composiciones introspectivas. Nacido en Wigan, Inglaterra, saltó a la fama con The Verve, cuya obra maestra Urban Hymns (1997) incluye himnos como Bitter Sweet Symphony y The Drugs Don’t Work, definiendo el britpop de los 90. Tras la disolución de la banda en 1999, Ashcroft lanzó su carrera en solitario con Alone with Everybody (2000), un debut que combinó rock melódico con letras poéticas. Sus álbumes, como Human Conditions (2002) y Keys to the World (2006), consolidaron su habilidad para fusionar rock, soul y folk, ganándose elogios por su autenticidad y profundidad emocional.

Con siete álbumes en solitario, incluyendo These People (2016), Natural Rebel (2018) y el próximo Lovin’ You (2025), Ashcroft ha explorado desde baladas acústicas hasta experimentaciones electrónicas. Su proyecto Acoustic Hymns, Vol. 1 (2021) revisitó clásicos de The Verve con un enfoque íntimo. Además, ha colaborado con artistas como Liam Gallagher y se prepara para apoyar a Oasis en su gira de reunión en 2025. Con un legado que abarca generaciones, Ashcroft sigue siendo una fuerza creativa, celebrada por su capacidad para capturar el alma humana en canciones que resuenan universalmente.

