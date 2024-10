Richard Ashcroft: El primer invitado especial en la gira de Oasis

Richard Ashcroft, el icónico cantante de The Verve, ha sido anunciado como el primer telonero para la tan esperada gira de reunión de Oasis. Esta gira, que recorrerá el Reino Unido e Irlanda, promete ser uno de los eventos musicales más destacados del próximo verano.

Ashcroft, quien ha colaborado en varias ocasiones con los hermanos Gallagher, expresó su entusiasmo por formar parte de este histórico regreso. “Como fan desde el primer día, estaba emocionado por muchas razones cuando se anunció el regreso de Oasis. Puedo decir sin exagerar que el talento compositivo de Noel y el espíritu puro de Liam como cantante principal me inspiraron a crear algunas de mis mejores obras. Fue la perfección de Live Forever lo que me obligó a intentar escribir mis propias canciones. Se atrevieron a ser grandes, hicieron realidad los sueños que teníamos y siempre recordaré esos días con alegría. Ahora es el momento de crear más recuerdos y estoy listo para traerlo. Nos vemos el próximo verano. La música es poder”, declaró Ashcroft.

La relación entre Oasis y The Verve se remonta a 1993, cuando Oasis abrió para ellos en una gira por el Reino Unido. Más tarde, The Verve devolvió el favor, y Oasis dedicó Cast No Shadow al “genio de Richard Ashcroft” en las notas del álbum (What’s the Story) Morning Glory?.

Obviamente, la noticia ha generado una gran expectación entre los seguidores de ambos artistas, quienes esperan revivir la magia de los años 90 y disfrutar de una experiencia musical inolvidable. ¡Prepárate para un verano lleno de poder musical y nostalgia con Oasis y Richard Ashcroft!

