Richard Hawley anuncia nuevo álbum y comparte el primer sencillo

El cantautor de Sheffield, Richard Hawley, ha anunciado su décimo álbum de estudio, titulado In This City They Call You Love, que saldrá a la venta el 31 de mayo a través de BMG. Como adelanto, ha compartido el tema Two For His Heels, una canción atmosférica y cinematográfica que narra un trato que sale mal.

El nuevo disco, que se puede reservar aquí, contiene 12 canciones que, según una nota de prensa, son “algunas de las mejores baladas que ha escrito y grabado” Hawley. El artista ha explicado que quería que el álbum fuera “multicolor” y que se centrara en “la voz y lo que las voces pueden hacer juntas”. El título del álbum proviene de People, una canción sobre el “orgulloso pasado industrial” de Sheffield y la “determinación inquebrantable” de sus ciudadanos.

Hawley, que el año pasado lanzó un recopilatorio de su carrera llamado Now Then: The Very Best Of Richard Hawley, tiene previsto realizar una gira por el Reino Unido e Irlanda en mayo.

Os dejamos con el tracklist de In This City They Call You Love: