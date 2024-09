Richard Hawley visita nuestro país en un formato muy especial

Antes del verano, Richard Hawley publicó su nuevo trabajo, bajo el título de In This City They Call You Love. En dicho álbum, el cantante de Sheffield vuelve a demostrar que su nivel artístico es altísimo y que pocas veces sus discos bajan del notable. En las 12 canciones que contiene, se encuentran algunas piezas realmente emocionantes, como Prism a Jeans o Hear That Lonesome Whistle Blow, pero también hay dosis de energía como ocurre en Deep Space. Un trabajo completísimo en el que Hawley vuelve a enamorar con su profunda y carismática voz.

Ahora, el ex guitarrista de Pulp se haya inmerso en la gira de presentación del disco y con la que está recorriendo media Europa. En ella está realizando algunos conciertos con banda y el resto en acústico. En España tendremos la oportunidad de verle en el formato más intimista, de hecho esta serie de conciertos se llaman «An intimate evening with Richard Hawley». Dichos shows tendrán lugar en Santander (viernes 20), Vigo (sábado 21), Madrid (lunes 23) y Barcelona (martes 24).

La entradas para estas cuatro ciudades se pueden adquirir aquí. Desde CrazyMinds, te recomendamos no te pierdas alguna de estas citas, que seguro serán inolvidables.