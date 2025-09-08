Rick Davies, el alma de Supertramp, ha fallecido a los 81 años

El mundo del rock se despide de una de sus voces más emblemáticas: Rick Davies, cofundador y co-vocalista de Supertramp, falleció el pasado 5 de septiembre en su casa de Long Island a los 81 años, tras una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por la banda a través de un comunicado oficial compartido con Variety y difundido en sus redes sociales.

Rick Davies fundó Supertramp en Londres en 1970 junto a Roger Hodgson, y juntos dieron forma a una de las bandas más influyentes del rock progresivo. Su tercer álbum, Crime of the Century (1974), marcó el despegue internacional del grupo con el éxito Bloody Well Right, escrito por Davies. A lo largo de su carrera, firmó clásicos como Goodbye Stranger, Ain’t Nobody But Me, From Now On, Brother Where You Bound y Rudy, consolidando su estilo inconfundible al piano y su voz cálida y penetrante.

Aunque muchas de sus composiciones fueron eclipsadas por la popularidad de Hodgson, quien abandonó la banda en 1983, Davies mantuvo vivo el espíritu de Supertramp hasta su disolución en 1988. En 1996, lideró una reformación sin Hodgson, que culminó con el álbum Slow Motion en 2002 y giras intermitentes hasta 2015, cuando se le diagnosticó mieloma múltiple, el cáncer que finalmente causó su muerte.

Fuera de los grandes escenarios, Davies siguió tocando con su banda local Ricky and the Rockets, y compartió más de cinco décadas de vida con su esposa Sue Davies, a quien la banda dedicó sus condolencias. Descanse en paz.

Supertramp: el viaje sonoro de Rick Davies desde el blues al estrellato global

La carrera de Rick Davies comenzó en Swindon, Inglaterra, donde su pasión por el jazz lo llevó primero a la batería y luego al piano. En 1969, publicó un anuncio en Melody Maker buscando músicos para formar una banda. Así nació Supertramp, con Roger Hodgson como contraparte creativa. Su primer álbum, Supertramp (1970), pasó desapercibido, pero con Crime of the Century (1974), el grupo encontró su voz: una mezcla de rock progresivo, introspección lírica y arreglos sofisticados. Davies aportaba una voz barítona y un estilo más terrenal, mientras Hodgson ofrecía melodías pop y espiritualidad. Esta dualidad definió discos como Crisis? What Crisis? (1975), Even in the Quietest Moments… (1977) y el icónico Breakfast in America (1979), que vendió más de 20 millones de copias y convirtió a Supertramp en una banda de estadios.

Tras la salida de Hodgson en 1983, Davies tomó el control total de la banda. Bajo su liderazgo, Supertramp lanzó Brother Where You Bound (1985), con un tono más político y oscuro, seguido por Free as a Bird (1987), Some Things Never Change (1997) y Slow Motion (2002). Aunque el éxito comercial disminuyó, Davies mantuvo la esencia del grupo en giras internacionales hasta 2015, cuando fue diagnosticado con mieloma múltiple. Su legado incluye himnos como Bloody Well Right, Goodbye Stranger, Cannonball y From Now On, todos marcados por su característico toque en el piano Wurlitzer y su sensibilidad compositiva. Con más de 60 millones de discos vendidos, Supertramp sigue siendo una referencia del rock progresivo, y Rick Davies su corazón incansable.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.