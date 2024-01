Ride anuncian su nuevo álbum «Interplay» y comparte la canción «Peace Sign»

La banda de shoegaze Ride ha anunciado su nuevo álbum, Interplay, que saldrá el 29 de marzo a través de Wichita / PIAS. Es el último trabajo de la banda desde su reunión, después de Weather Diaries de 2017 y This Is Not a Safe Place de 2019. Junto con el anuncio, la banda ha compartido una nueva canción, Peace Sign, que ya podemos escuchar.

“Este álbum ha tardado mucho en hacerse, y ha visto a la banda pasar por muchos altibajos; quizás más que cualquier otro álbum de Ride”, dijo el cantante de Ride, Andy Bell, en un comunicado. “Pero nos ha hecho pasar por el proceso como una banda en un buen lugar, sintiéndonos capaces de sacudirnos el pasado y listos para celebrar los talentos musicales combinados que nos unieron en primer lugar”.

Interplay es el séptimo álbum de estudio de Ride, que se formó en Oxford en 1988 y se separó en 1996. La banda se reunió en 2014 y desde entonces ha lanzado dos álbumes aclamados por la crítica y el público. Su sonido se caracteriza por las guitarras distorsionadas, las armonías vocales y las atmósferas envolventes.

El álbum consta de 12 canciones, entre las que se encuentran títulos como Last Frontier, Monaco y Essaouira como puedes comprobar en la lista completa de cancionesE

01 Peace Sign

02 Last Frontier

03 Light in a Quiet Room

04 Monaco

05 I Came to See the Wreck

06 Stay Free

07 Last Night I Came

08 Sunrise Chaser

09 Midnight Rider

10 Portland Rocks

11 Essaouira

12 Yesterday Is Just a Song

