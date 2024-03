Riders Of The Canyon anuncian gira en Madrid

Riders Of The Canyon, la superbanda formada por Joana Serrat junto al norirlandés Matthew McDaid y los barceloneses Víctor Partido y Roger Usart publicó el pasado mes de junio su álbum de debut.

Una excelente carta de presentación en la que aparecen acompañados por un inmejorable plantel de músicos, productores e ingenieros amigos de Serrat.

Entre todos ellos, podemos destacar nombres tan importantes como Joey McClellan (Midlake, John Grant, Rufus Wainwright), McKenzie Smith (St. Vincent, Sharon Van Etten, First Aid Kit), Jesse Chandler (Midlake, Mercury Rev, Beth Orton), Cory Gray (The Delines, The Decemberists. Laura Gibson), BJ Cole (Elton John, R.E.M., John Cale), Jason Kardong (Brandi Carlile, Marissa Nadler, Margo Cilker), John Morgan Askew (She & Him, Neko Case, Alela Diane) y el ganador de un premio Grammy Ted Young (Kurt Vile, Mercury Rev, The Rolling Stones) entre muchos otros.

Con estas influencias y compañías, Riders of the Canyon solo puede ser un proyecto altamente interesante, diferente a todo lo demás.

Gira de Riders Of The Canyon

Sin duda, estas sinergias e influencias hacen que sea una cita muy recomendable. Además, estarán próximamente de gira. La cita será en Madrid, el próximo día 16 de marzo. Las entradas van a volar, así que no demoréis porque todo anuncia a que será una noche maravillosa.

Con el vídeo que os dejamos esperamos que os entren todavía más ganas de dejaron envolver por esta formación tan especial.