Rihanna vuelve al estudio y confirma que su esperado nuevo disco ya está en marcha

Después de años de silencio musical, todo apunta a que Rihanna ha vuelto al estudio sabiendo que el mundo lleva demasiado tiempo esperando y la expectación ante estos primeros rumores va a ser gigantesca. La artista ha compartido un vídeo en Instagram que la muestra trabajando en nuevas canciones hasta pasadas las cinco de la madrugada, una señal inequívoca de que su largamente esperado R9 empieza a tomar forma .

En el clip, la cantante aparece encadenando una jornada maratoniana: primero revisa diseños para Savage desde las nueve de la noche hasta las dos de la mañana, y después anuncia que debe ir al estudio a grabar. Allí se reúne con su equipo técnico y continúa trabajando hasta las 5:05. No se escucha ni un segundo de música, pero sí se la oye bromear con el equipo: “Deberíamos tomar un café algún día, conocernos mejor”. Un gesto cercano que, viniendo de alguien tan reservada con su proceso creativo, ya es noticia.

La artista ha dejado claro recientemente que este nuevo álbum “va a ser algo que nadie espera” y que no responde a ningún género concreto. También ha desmentido que vaya a ser un disco influido por el reggae, como se rumoreó hace años. Según explicó, cada vez que intentaba cerrar un proyecto sentía que no encajaba con su evolución personal y artística: “No, no soy yo. No está bien. No está a la altura de mi crecimiento. No está a la altura de mi evolución. No puedo hacer esto. No puedo aguantar esto. No puedo interpretar esto durante un año de gira” . Tras ocho años sin publicar un álbum, su objetivo es que el regreso “merezca la espera”.

En los últimos meses, Rihanna ha ido dejando pequeñas pistas: dijo que estaba “empezando de cero” con una “nueva perspectiva” y llegó a insinuar que “Dios tenía otros planes” para ella más allá de la música. También circularon rumores sobre una posible gira y conciertos en Londres que finalmente habrían sido pospuestos a 2026, aunque la artista no ha confirmado nada. Lo que sí es seguro es que no sale de gira desde 2016, y que sus últimas apariciones musicales han sido puntuales: “Friend Of Mine” para Smurfs, “Lift Me Up” para Black Panther: Wakanda Forever, su actuación en los Oscar y el espectacular Halftime Show de la Super Bowl en 2023 .

Ahora, con este nuevo vídeo nocturno en el estudio, la sensación es clara: Rihanna está lista para volver. Y aunque no sepamos cuándo llegará R9, cada gesto apunta a que el regreso será tan ambicioso como ella misma promete.

Rihanna, la estrella que redefinió el pop

Desde su debut en 2005, Rihanna ha construido una carrera imparable que combina éxito comercial, riesgo artístico y una influencia cultural que trasciende la música. Con discos icónicos como Good Girl Gone Bad, Rated R, Loud, Talk That Talk, Unapologetic y el aclamado Anti, ha explorado el pop, el R&B, el dancehall y la electrónica sin perder una identidad propia que la ha convertido en una de las artistas más influyentes del siglo XXI. A esto se suma su imperio empresarial con Fenty Beauty, Savage x Fenty y Fenty Hair, que la han consolidado como una figura clave en la moda y la belleza. Su próximo álbum no solo marcará su regreso musical, sino también un nuevo capítulo en una carrera que nunca ha dejado de evolucionar.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.