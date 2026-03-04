Ringo Starr vuelve al country con «Long Long Road» y un single que mira al pasado sin perder el pulso del presente

El eterno batería de The Beatles sigue demostrando que su curiosidad musical no entiende de jubilaciones. Apenas un año después de aquel Look Up que lo llevó a sumergirse de lleno en el country y el bluegrass, Ringo Starr anuncia Long Long Road, un nuevo álbum en el que vuelve a rodearse de figuras clave del género como T Bone Burnett, Billy Strings, Sheryl Crow o St. Vincent. El primer adelanto, “It’s Been Too Long”, ya está disponible y confirma que Starr quiere seguir explorando este territorio con una naturalidad sorprendente para alguien que lleva más de seis décadas en la carretera.

En el comunicado, Starr reconoce que esta nueva etapa creativa ha surgido casi sin planearlo: “Estoy bendecido de tener a T Bone en mi vida ahora mismo y trabajando conmigo en estos discos. Después del último álbum, que me encanta escuchar, este simplemente ocurrió”. Y lo cierto es que Long Long Road parece concebido desde esa misma espontaneidad: un trabajo construido desde la complicidad con Burnett, que vuelve a encargarse de la producción y coescritura, y que se apoya en colaboraciones que aportan matices sin robar protagonismo a la voz cálida y reconocible de Starr.

El single “It’s Been Too Long” funciona como una declaración de intenciones. Suena a reencuentro, a memoria y a ese tipo de country luminoso que no necesita artificios para emocionar. La canción encaja perfectamente en un tracklist que combina composiciones nuevas con reinterpretaciones de clásicos del género, entre ellas “I Don’t See Me In Your Eyes Anymore” o “Baby Don’t Go”, y que culmina con la pieza que da nombre al álbum, Long Long Road, un guiño directo al propio recorrido vital del músico.

Con este lanzamiento previsto para el 26 de abril, Starr reafirma que su relación con el country no es un capricho pasajero, sino un espacio creativo donde parece sentirse más libre que nunca. Y aunque su figura esté inevitablemente ligada a la historia del pop, este nuevo capítulo demuestra que aún tiene mucho que aportar desde otros lenguajes musicales. La pregunta ahora es si este camino seguirá extendiéndose más allá de este disco, pero por lo pronto, Starr parece decidido a disfrutar del viaje.

Ringo Starr, una vida entera marcando el ritmo

A lo largo de su carrera, Ringo Starr ha pasado de ser el motor rítmico de The Beatles a consolidarse como un artista en solitario con una discografía extensa y diversa. Tras la separación del cuarteto de Liverpool, publicó trabajos tan celebrados como Ringo (1973) o Goodnight Vienna (1974), y con el tiempo ha ido alternando álbumes de estudio, colaboraciones y giras con su All-Starr Band. Su estilo, siempre reconocible, combina sencillez, musicalidad y un instinto melódico que ha sabido adaptar a distintos géneros. En los últimos años ha encontrado un nuevo impulso creativo en el country y el folk americano, primero con Look Up y ahora con Long Long Road, demostrando que su curiosidad artística sigue intacta. Su trayectoria es la de un músico que nunca ha dejado de moverse, reinventarse y disfrutar del camino.

