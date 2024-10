Ringo Starr y T Bone Burnett: nuevo disco y una colaboración que brilla en el country

Ringo Starr está de vuelta en el mundo de la música country con su nuevo disco Look Up, producido y coescrito por T Bone Burnett. Este álbum, que se lanzará el 10 de enero de 2025, marca el regreso de Starr al género desde Beaucoups of Blues en 1970. El primer adelanto, Time on My Hands, ya está disponible.

Look Up incluye 11 canciones originales grabadas en Nashville y Los Ángeles, y cuenta con la participación de destacados músicos como Billy Strings, Molly Tuttle, Alison Krauss, Lucius y Larkin Poe. La colaboración entre Starr y Burnett surgió de un encuentro casual en 2022, donde Starr pidió a Burnett que escribiera una canción para un proyecto en el que estaba trabajando. Burnett respondió con nueve canciones de estilo country, lo que llevó a la creación de este álbum completo.

Starr expresó su entusiasmo por el proyecto, agradeciendo a Burnett y a los músicos involucrados por su contribución. Burnett, por su parte, destacó la influencia de Starr en su carrera y la alegría de trabajar juntos en este álbum.

Para celebrar el lanzamiento de Look Up, Starr encabezará dos conciertos en el Ryman Auditorium de Nashville los días 14 y 15 de enero de 2025. Las entradas estarán a la venta a partir del 25 de octubre a través de AXS.

Este nuevo disco promete ser una joya para los amantes del country y los seguidores de Ringo Starr, combinando su estilo único con la maestría de Burnett y un elenco de músicos talentosos. ¡No te lo pierdas!