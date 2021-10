Rise Against reinterpretan sus propios temas en un nuevo EP

Artista

Rise Against

¿Por qué es noticia?

La banda de Chicago ha anunciado un nuevo EP titulado Nowhere Sessions para el próximo 12 de noviembre a través de Loma Vista.

Sobre el EP

Incluirá versiones en directo de canciones de su último álbum Nowhere Generation, publicado en junio, tales comoTalking To Ourselves, Broken Dreams, Inc. o la propia Nowhere Generation.

También una versión de Savior, publicada en 2008 y de otras bandas como Misfits (Hybrid Moments) o Creedence Clearwater Revival (Fortunate Son).

Sobre la canción

Por el momento ya podemos escuchar una versión de Talking To Ourselves, sobre las que nos dicen que «trata sobre observar cómo uno mismo y las personas que nos rodean caen en la complacencia».



“A pesar de los esfuerzos por llamar la atención de la gente, parece que nadie está escuchando. A veces sentimos la necesidad de hacer algo loco, de perturbar la paz, de hacer despertar al mundo que nos rodea. Nuestras acciones pueden parecer fuera de lo común, pero son actos de desesperación cuando todo lo demás falla», añaden.

Rise Against –Talking To Ourselves

Tracklist del EP

1. ‘Talking To Ourselves’

2. ‘Broken Dreams, Inc.’

3. ‘Fortunate Son’

4. ‘Nowhere Generation’

5. ‘Hybrid Moments’

6. ‘Savior’

