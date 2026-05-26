Quizá para intentar que el comienzo de semana se nos hiciese más agradable, Rivers Cuomo subió a YouTube una playlist titulada «randum cuverz» con 15 versiones acústicas y lo-fi grabadas en casa a lo largo de dos décadas. De forma totalmente inesperada. Algunos fans especulan con que pudo ser un accidente al archivar demos privados en Dropbox, pero un día después, los vídeos seguían ahí. Accidente o no, lo que ha dejado al descubierto es un archivo fascinante: el del tipo que escribió el Blue Album en casa, escuchando de todo y versionando aún más.

Quince canciones y un arcoíris de gustos imposibles

La lista es, en sí misma, un retrato. «Billie Jean» de Michael Jackson, «Jolene» de Dolly Parton, «Creep» de Radiohead, «Hey Ya» de Outkast, «Hotel California» de Eagles, «Enter Sandman» de Metallica, «Sweet Child O’ Mine» de Guns N’ Roses, «When I Come Around» de Green Day, «Drain You» y «Lithium» de Nirvana, «I Wanna Dance With Somebody» de Whitney Houston, «Congratulations» de Post Malone y Quavo, «Body Like A Back Road» de Sam Hunt, «Country Outta My Girl» de Morgan Evans, y «Without You» de Harry Nilsson. La mayoría llevan fecha de 2018 o 2019 en los nombres de archivo; algunas, más de 20 años.

Hay de todo aquí y eso, precisamente, es lo interesante. No es la playlist de alguien que quiere impresionar: es la de alguien que escucha con curiosidad genuina y sin jerarquías de género. La «Jolene» es la más elaborada, con un arreglo propio y el punto justo de melancolía en la voz de Cuomo. La «Without You» de Nilsson es la joya inesperada: una grabación con ruido de fondo que, según Stereogum, recuerda en esencia al cierre de Pinkerton, «Butterfly». La versión de «Billie Jean» llega con un falsete y un yelp al estilo Jackson que nadie esperaba de Rivers Cuomo. Y la de Whitney Houston corta justo después del estribillo, como si hubiera decidido que ya era suficiente.

Weezer han versionado en directo muchas de estas canciones a lo largo de los años, pero algunas, como la de Sam Hunt o la de Whitney Houston, parecen genuinamente nuevas para el universo público de la banda. La pregunta de si fue un error técnico o una publicación deliberada disfrazada de descuido es, en el fondo, secundaria: Cuomo no ha dicho nada, y los vídeos siguen en YouTube.

El mejor momento para que aparezca un archivo así

El timing no podría ser mejor. Weezer llevan meses en uno de sus momentos más activos en años: en abril publicaron «Shine Again», su primer single desde 2022, producido por Kenny Beats y Klas Åhlund, con un sonido que recupera las guitarras rugosas de sus primeros discos. Es el adelanto de su vigésimo álbum de estudio (sin título ni fecha confirmados aún), el primero para Reprise/Warner Records. Y el pasado Record Store Day sacaron 1192, un álbum de demos y rarezas de sus primeras sesiones.

En otoño arrancan la gira The Gathering: 32 fechas por EE.UU. y Canadá entre el 8 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, con The Shins y Silversun Pickups como teloneros. No hay fechas en Europa anunciadas, aunque quien quiera verlos en directo sabe que el paso por España el año pasado en Razzmatazz fue uno de los momentos del año.

En ese contexto, que aparezca de pronto un archivo íntimo de dos décadas de versiones caseras dice algo sobre las ganas de compartir música de Cuomo. O quizá no tiene nada que ver y simplemente se le fue el dedo. Con Cuomo, las dos cosas son igualmente posibles.

Treinta años viviendo dentro de una canción

Rivers Cuomo fundó Weezer en Los Ángeles en 1992 junto a Patrick Wilson, Matt Sharp y Jason Cropper. El debut homónimo (1994, conocido como el Blue Album) los convirtió en uno de los grupos más influyentes del rock alternativo americano de los noventa con canciones como «Buddy Holly» o «Undone — The Sweater Song», producidas por Ric Ocasek. Pinkerton (1996), grabado casi en solitario por Cuomo, fue recibido con indiferencia en su momento y reconocido después como uno de los discos más importantes de su generación. Tras un largo silencio, la banda regresó con el álbum verde (2001) y se consolidó como una máquina de hacer discos: diecinueve álbumes de estudio en treinta años, con altibajos creativos notables pero una fidelidad de su público que pocas bandas pueden invocar.

Lo que estas 15 versiones recuerdan es que detrás de los experimentos, los memes y la ironía de Weezer hay un compositor que lleva toda la vida estudiando canciones ajenas con la misma obsesión con que construye las propias. Que ese compositor se ponga a versionar a Dolly Parton y a Harry Nilsson en la misma sesión que a Metallica no debería sorprender a nadie que haya prestado atención. Cuomo siempre ha sido así: un tipo para el que la frontera entre el pop más puro y el rock más rugoso no existe porque nunca la vio.

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