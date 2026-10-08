La pianola que Robbie Bennett tiene en casa y el sintetizador que se lleva de gira con The War On Drugs han acabado tocando juntos, y de ese cruce salen sus nuevos discos: Steloken y Circulation, dos dobles que el teclista de Filadelfia publicará a la vez el 11 de diciembre en American Dreams. Ya ha enseñado una canción de cada uno: “Sister” y “The Light on Your Face”.

El método tiene algo de laboratorio doméstico. Bennett manda la señal MIDI de la pianola a un Oberheim OB-X8 (la reedición con la que Tom Oberheim recuperó su marca en 2022) para que los dos instrumentos suenen a la vez, y sobre esa base va grabando en tiempo real capas de Fender Rhodes, vocoder y más sintetizadores. El invitado más raro es el Soma Terra, un polifónico microtonal que se controla con un giroscopio y sensores de presión. De él dice que «puede ir del ruido atonal a acordes bonitos, profundos y cálidos».

Todo esto iba a ser un solo disco, pero se partió en dos por el camino: Steloken se queda con el lado más acogedor del piano y los sintetizadores, y Circulation con lo improvisado, lo que salió torcido y el desorden que Bennett decidió no limpiar. Los títulos vienen de casa. Steloken es como su hija llama a los esqueletos; Circulation, esa sensación casi meditativa de notar la sangre recorriendo el cuerpo.

Sacar dos dobles el mismo día suena a exceso, y lo es. El precedente que cualquiera tiene en la cabeza es el de Bright Eyes, que en enero de 2005 publicó en la misma jornada I’m Wide Awake, It’s Morning y Digital Ash in a Digital Urn, uno para cada cara de Conor Oberst. Nuestra apuesta es que el que más va a sorprender es Circulation: Bennett lleva más de quince años ocupándose de esa parte del sonido de The War On Drugs que casi nadie sabe nombrar, y es en lo que no se pule donde tiene algo propio que contar.

“Sister” es la puerta fácil, con piano y sintetizador turnándose el primer plano. “The Light on Your Face” pide más paciencia: el piano tarda en asomar y, cuando lo hace, parece llegar desde otra habitación.

Fecha de lanzamiento de los nuevos discos de Robbie Bennett

Steloken y Circulation salen el 11 de diciembre de 2026 en American Dreams, los dos en formato doble.

Tracklist de “Steloken”

01. “Radii”

02. “Serendipity”

03. “Air Signals”

04. “Sea-Level Horizon”

05. “System of Warmth, Collection of Jackets”

06. “Snowfell”

07. “Darkness in Bloom”

08. “Sister”

09. “Moonframe”

10. “Footprints in the Ash”

11. “Horse to Lead”

12. “Lattun”

13. “Dragging out the Cans”

14. “Ascent”

15. “Cathedral”

16. “Purgatory”

17. “A Love Song / Universal Interface”

Tracklist de “Circulation”

01. “Breathing Glass”

02. “Panthalassa”

03. “Norrland Night Train”

04. “Vermiculite”

05. “Change the Clocks (DST)”

06. “Phantom Signal”

07. “CACC (Hope)”

08. “ISO Dream”

09. “MN3009”

10. “The Light on Your Face”

11. “Vivere!”

12. “December”

Lo que Robbie Bennett tocaba en segundo plano

Bennett entró en The War On Drugs hacia 2010 y su primera grabación con el grupo fue Slave Ambient (2011), antes del salto de Lost in the Dream (2014) y del Grammy al mejor álbum de rock que se llevó A Deeper Understanding (2017). Desde entonces es pieza fija del grupo de Adam Granduciel, y también ha tocado en discos de sus compañeros, como Invisible Ink, el trabajo en solitario del batería Charlie Hall. Su propio estreno, Permanent World, fueron seis piezas autoeditadas en octubre de 2020. En septiembre volvió a aparecer en “Who’s That”, el primer single del grupo en cinco años. Lo de diciembre es otra escala: más música propia en un solo día que en toda su carrera anterior.

▶ “Steloken” y “Circulation” — Robbie Bennett | 11 de diciembre de 2026 | American Dreams

¿Por cuál empezaríais: por el piano amable de Steloken o por el caos de Circulation?

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