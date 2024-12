Robbie Williams, descalificado de los Oscars: ‘Forbidden Road’ en el ojo del huracán

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado que la canción Forbidden Road de Robbie Williams ya no forma parte de la lista de nominados a Mejor Canción Original para los Oscars 2025.

Según un comunicado, la canción “incorpora material de una canción existente” que no fue escrita específicamente para la película. La canción en cuestión es I Got a Name de Jim Croce, escrita por Charles Fox y Norman Gimbel para la película de 1973 The Last American Hero. El propio Fox, uno de los responsables de la rama musical de la Academia, confirmó la descalificación.

La noticia llega justo antes del estreno de Better Man el 26 de diciembre, una película que narra la vida de Williams desde su infancia hasta su éxito con Take That. La película ha generado mucha curiosidad, especialmente por la representación de Williams como un mono hecho en CGI. Ahora, habrá que ver cómo la eliminación de Forbidden Road puede afectar a la recepción de la película.

Robbie Williams comenzó su carrera en los años 90 como miembro de Take That, una de las boybands más exitosas de la época. Tras su salida del grupo, lanzó una exitosa carrera en solitario con álbumes como Life thru a Lens y Escapology. Conocido por su carisma y talento, Williams ha vendido millones de discos y ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera.

La descalificación de Forbidden Road de los Oscars 2025 es un golpe para Robbie Williams y su biopic Better Man. Qué opinas sobre esta decisión? ¡Sigue el desarrollo de esta noticia en CrazyMinds.es y nuestro perfil oficial de WhatsApp!